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Babiš poslal důchodcům jasný vzkaz. Na 300 Kč mají zapomenout, přidat by se mohlo mnohem více

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Lednové zvýšení důchodů o 300 korun ještě nemusí být konečné. Premiér Andrej Babiš uvedl, že vláda může rozhodnout o výraznějším navýšení, které by v případě schválení mohlo dosáhnout až 590 korun měsíčně.
Babiš chce důchodcům přidat víc než 300 Kč. Skoro dvojnásobek ale nemusí být konečná.

Babiš chce důchodcům přidat víc než 300 Kč. Skoro dvojnásobek ale nemusí být konečná.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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