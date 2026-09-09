Babiš poslal důchodcům jasný vzkaz. Na 300 Kč mají zapomenout, přidat by se mohlo mnohem více

Podle dosavadního návrhu by se od ledna 2027 měla základní výměra důchodu zvýšit ze současných 4 900 na 5 200 korun. Všem příjemcům starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů by tak penze vzrostla nejméně o 300 korun měsíčně.
Procentní část důchodu by se podle nynějšího výpočtu nezvyšovala. Průměrný starobní důchod by se tak měl dostat nejméně na 22 192 korun. Pokud by zůstalo pouze u tohoto navýšení, šlo by o jedno z nejnižších pravidelných lednových zvýšení penzí za poslední roky.
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Vláda může rozhodnout o vyšším přidání
Konečná částka však zatím stanovena není. Andrej Babiš o víkendu uvedl, že vláda bude o valorizaci ještě jednat a může využít možnost zvýšit penze až o 2,7 procenta. V takovém případě by navýšení mohlo činit přibližně 590 korun měsíčně.
Vyšší variantu prosazuje také ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Rozhodnutí by se dotklo více než dvou milionů příjemců penzí a současně by znamenalo další miliardové výdaje ze státního rozpočtu.
Senioři proto zatím nemohou s částkou 590 korun počítat jako s definitivně schváleným zvýšením. Jistější je v tuto chvíli základní varianta vycházející z navýšení pevné části důchodu o 300 korun, zatímco vyšší přidání je předmětem politického rozhodování. Nařízení upravující valorizaci musí vláda schválit do konce září, takže přesná podoba lednového růstu penzí by měla být známa během několika týdnů.
Výraznější růst vláda očekává i v dalších letech
Babiš zároveň uvedl, že v letech 2028 a 2029 by měly být důchody výrazně vyšší. Konkrétní částky pro tyto roky ale zatím stanovené nejsou. Vývoj penzí bude záviset zejména na inflaci, vývoji reálných mezd a případných změnách valorizačního mechanismu.
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Pro důchodce je proto v tuto chvíli klíčové především rozhodnutí vlády o valorizaci pro rok 2027, které ukáže, zda zůstane u minimálních 300 korun, nebo se měsíční zvýšení přiblíží avizovaným 590 korunám.
seznamzpravy.cz, novinky.cz