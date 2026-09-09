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Největší zoo Evropy leží hned za hranicemi. Chová nejvíc druhů na světě, za vstupenku online dáte 400 Kč

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Hardenbergplatz 8, čtvrť Charlottenburg, srdce západního Berlína. Na třiatřiceti hektarech se tísní přes 19 500 zvířat z přibližně tisícovky různých druhů.
Největší zoo Evropy leží hned za hranicemi. Chová nejvíc druhů na světě, za vstupenku online dáte 400 Kč

Největší zoo Evropy leží hned za hranicemi. Chová nejvíc druhů na světě, za vstupenku online dáte 400 Kč

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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