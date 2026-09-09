Největší zoo Evropy leží hned za hranicemi. Chová nejvíc druhů na světě, za vstupenku online dáte 400 Kč

Žádná jiná zoo na světě se tímto číslem neprezentuje. A právě v tom spočívá síla berlínské zahrady: kdo hledá maximum zvířecích světů na jeden výjezd, těžko najde silnějšího kandidáta. Rozlohou ji předčí třeba anglická Whipsnade se svými 240 hektary, jenže Berlín staví na jiném parametru, na druhové pestrosti, která se vejde do kompaktního městského parku.
Tisíc druhů na 33 hektarech: proč druhová pestrost trumfne rozlohu
Zoo Berlin se na svém webu označuje za zoologickou zahradu s největším počtem chovaných druhů. Formulace zní sebevědomě, ale čísla ji podpírají. Pražská zoo eviduje k 31. prosinci 2025 celkem 692 druhů, Safari Park Dvůr Králové 388, olomoucká zahrada 386. Berlín se svou tisícovkou předstihuje každou z nich s výrazným náskokem.
Zajímavé je srovnání ploch. Praha disponuje 58 hektary, Olomouc 42,5 hektaru, obě zahrady jsou tedy rozlehlejší než berlínský areál. Berlín přesto dokáže na menší ploše soustředit podstatně širší spektrum fauny. Pro návštěvníka to znamená jediné: za jeden den projde od afrických kopytníků přes asijské šelmy až po tropické ryby v přilehlém akváriu, aniž by musel překonávat kilometry cest.
Pandí dvojčata Leni a Lotti: magnetický důvod k návštěvě v roce 2026
22. srpna 2024 se v Berlíně narodila pandí dvojčata. Pojmenována byla slavnostně v prosinci téhož roku: Leni a Lotti pro veřejnost, Meng Hao a Meng Tian pro čínské partnery. Od konce ledna 2025 je obě mláďata možné pozorovat společně s matkou Meng Meng v jednom výběhu, což návštěvnický zážitek znásobuje.
Podle oficiální zprávy zoo z 21. srpna 2026 dvojčata v Berlíně stále žijí a termín jejich přesunu do Číny zatím stanoven nebyl, záleží na vývoji samotných zvířat. Všechny velké pandy na světě totiž zůstávají majetkem Čínské lidové republiky. Mláďata narozená v zahraničí se podle mezinárodních dohod obvykle vracejí do čínského chovného programu kolem čtvrtého roku věku, jak vysvětluje Smithsonian National Zoo. Kdo chce Leni a Lotti spatřit v Berlíně, má tedy stále otevřené okno, ale rozhodně ne nekonečné.
VIDEO Kolik zaplatíte: vstupné v korunách a jak ušetřit
Cenová politika berlínské zoo odměňuje ty, kdo si lístek pořídí předem online.
Typ vstupenky Online Pokladna Dospělý – Zoo 16 € (~387 Kč) 25 € (~605 Kč) Dítě – Zoo od 7,50 € (~181 Kč) vyšší sazba Dospělý – Zoo + Aquarium od 24 € (~581 Kč) vyšší sazba
Přepočet vychází z kurzu ČNB platného k 4. září 2026 (24,19 Kč za euro). Částka „kolem 400 Kč“ za základní online vstupné tedy sedí jako zaokrouhlení. Ve srovnání s domácími zahradami (Praha 300 Kč, Dvůr Králové 265–325 Kč, Olomouc 150–180 Kč) je Berlín dražší. Jenže nabízí zhruba dvojnásobek až trojnásobek druhové pestrosti a k tomu akvárium, které české zoo v tomto rozsahu nemají.
Důležitý detail: kombinovaná vstupenka na zoo i akvárium platí výhradně v den zakoupení a mezi oběma částmi areálu se nesmí projít ven. Plánujte tedy celodenní program bez odběhnutí na oběd do města.
Jak se dostat z Česka a kdy dorazit k bráně
České dráhy uvádějí plánovanou jízdní dobu z Prahy do Berlína pod čtyři hodiny. Přímé spoje jezdí bez přestupu, což z výletu dělá reálnou jednodenní akci: ranním vlakem tam, večerním zpět. Autem počítejte s delším půldenním přesunem, zhruba 350 kilometrů po dálnici.
Zoo otevírá celoročně, 365 dní včetně svátků. Otevírací doba se mění podle sezony:
Do 22. února: 9:00–16:30 23. února – 29. března: 9:00–18:00 30. března – 20. září: 9:00–18:30
Ranní příchod na devátou se vyplatí dvojnásob. Fronty u pokladen ještě nestojí, zvířata bývají aktivnější a na procházení tisícovky druhů získáte maximální časovou rezervu. Kdo chce projít zahradu i akvárium důkladně, stejně nestihne úplně všechno, ale právě ta hustota zážitků na metr čtvereční dělá z berlínské zoo výjimečný cíl.
Na co si dát pozor: sezónní omezení a uzavřené expozice
Akvárium prochází dokončovacími pracemi a některé nádrže či expozice mohou být dočasně nepřístupné. V březnu 2026 navíc zoo uzavřela ptačí pavilony (Fasanerii i Vogelhaus) kvůli výskytu newcastleské choroby; zbytek areálu zůstal otevřený. Před cestou se vyplatí mrknout na přehled aktuálních omezení přímo na webu zahrady, abyste věděli, co je zrovna přístupné a co zůstává za zátarasy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková