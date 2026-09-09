Thajští BL herci Pond & Phuwin mluví o vystupování před tisíci fanoušků, návratu k oblíbeným postavám a budoucnosti jejich spolupráce

Poslední srpnový víkend (29. až 30. srpna) přinesl v Římě fanouškovská setkání hned tří hereckých párů z GMMTV, jejichž popularita již dávno překročila hranice Thajska. Mezi nimi byl i jeden z nejoblíbenějších párů současné doby v thajském boys’ love průmyslu, PondPhuwin.
Pond Naravit Lertratkosum a Phuwin Tangsakyuen se dostali do povědomí fanoušků díky svému prvnímu společnému seriálu Fish upon the Sky, který vyšel v roce 2021. Tato herecká dvojice si za tu dobu vybudovala vlastní fandom, má svého maskota a těší se obrovské oblibě. Jejich nejnovější seriál Me and Thee a následné krátké pokračování Peach and Me popisovaly vztah vtipného podnikatele a fotografa spolupracujícího s podnikatelovou značkou.
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Nic z toho by nebylo možné bez odhodlání týmu Jus in Bello, který i nadále vytváří příležitosti pro setkávání diváků a umělců, pro navazování kontaktů a pro proměnu jejich společné vášně v reálné zážitky. Měli jsme také příležitost položit herecké dvojici několik otázek. Ve svých odpovědích prozradili, jak vnímají svou dosavadní cestu a jaké pocity prožívají předtím, než vystoupí na jeviště před zástupy diváků. Kdy si Pond uvědomil, že jejich očekávání byla již dávno překonána, a v čem by si například Phuwin ještě rád zahrál?
Když jste se poprvé potkali, ani jeden z vás nemohl tušit, že spolu strávíte tolik let prací, cestováním a společným dospíváním. Když se na to teď ohlédnete, co by podle vás dnes nejvíc překvapilo vaše mladší já?
Pond: Jeho pověst a to, jak moc se za tu dobu změnil a vyvinul. Často jste říkali, že jste velmi odlišní lidé. Co vás po všech těch letech na tom druhém stále překvapuje?
Pond: Jeho tvrdá práce a neustálý rozvoj, a to jak v herectví, zpěvu, tak i v dalších oblastech.
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https://youtu.be/PXqpISTPse8?si=bsB-nLLyOOrCiOYs
Seriál Peach and Me se zabývá novou kapitolou v životech vašich postav. Co vás jako herce nejvíce zaujalo, že jste se k těmto postavám vrátili a mohli jste objevit, kým se staly?
Pond: To, že fanoušci tyto postavy milují a chybí jim. Myslím, že by rádi věděli, jak pokračovaly příběhy těchto dvou postav. Je to už několik let, co vás seriál Fish Upon the Sky představil mnoha fanouškům jako herecké duo. Když se ohlédnete zpátky do minulosti, v čem si myslíte, že jste se změnili nejvíce – nejen jako herci, ale i jako jednotlivci? Jaké zkušenosti vás od té doby nejvíce formovaly?
Pond: Co se týče herectví, měl jsem příležitost se v mnoha ohledech učit a rozvíjet. A jako člověk mám pocit, že jsem hodně dospěl a lépe rozumím světu. Spolupracujete už řadu let. Byl někdy okamžik, kdy jste si uvědomili, že vaše společná cesta jako dua překonala vaše původní očekávání?
Pond: Řekl bych, že to bylo po mém posledním koncertu. Nikdy jsem nečekal, že budu mít tolik fanoušků, kteří mě milují a podporují. Tento rok byl pro vás oba obzvláště rušný – herectví, hudba i velká vystoupení. Jaký je ten okamžik těsně předtím, než vyjdete na pódium a uslyšíte tisíce fanoušků, kteří na vás čekají?
Phuwin: Celou hodinu před vystoupením jsem nervózní a roztřesený. Jakmile jste v pohotovosti, všechno se na vás valí desetkrát silněji, a pak těch 10 vteřin, než přijde váš signál, je prostě prázdno. Je to skok do neznáma a než se nadějete, jste na pódiu a necháte se unášet proudem.
https://youtu.be/KY7PUmYKr4g?si=xAWbRQIeBYVEf4Pk
Oba nadále prozkoumáváte své vlastní tvůrčí cesty – ať už prostřednictvím herectví, hudby, módy, dabingu nebo jiných projektů. Jak tyto individuální zkušenosti ovlivňují způsob, jakým spolu spolupracujete?
Phuwin: Pokaždé, když máme projekty odděleně od sebe, je to jako tréninková sekvence ve filmu, a když se pak zase setkáme, zjistíme, že ten druhý zdokonalil své dovednosti v určité oblasti, což nám otevírá mnohem více příležitostí a věcí, které můžeme společně prozkoumávat. V průběhu let jste spolupracovali na několika projektech. Existuje nějaký konkrétní typ role nebo příběhu, který byste ještě rádi společně prozkoumali?
Phuwin: Momentálně mě nic konkrétního nenapadá, ale rád bych i nadále pokaždé, když spolu pracujeme, přinášel něco nového a svěžího, co by diváci mohli zažít.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Thajští BL herci Sky & Nani v exkluzivním rozhovoru promluvili o společném hereckém růstu, přijímání nových rolí a setkání s evropskými fanoušky Kdyby někdo za mnoho let popisoval příběh Pond a Phuwina, co byste si přáli, aby o vás řekl?
Phuwin: Jsme dva partneři, kteří spolu skvěle vycházejí, vzájemně se respektují a v případě potřeby si navzájem pomáhají. Letos v srpnu se setkáte se svými evropskými fanoušky na fan meetingu v Římě. Jak moc se na tuto událost těšíte a na co se během pobytu v Římě těšíte nejvíc?
Phuwin: Moc se těšíme, s fanoušky v Římě jsme se neviděli už dva roky a myslíme si, že se během naší nepřítomnosti hodně věcí změnilo a událo. Velmi se těšíme na setkání se starými i novými fanoušky a jsme připraveni na tu parádu, která nás čeká. Zdroj: Autorský text - rozhovor s Pondem Naravitem Lertratkosumem a Phuwinem Tangsakyuenem, GMMTV, Jus in Bello