Herec Ondřej Kraus o filmu Ležáky: Na první klapku měl Menšíkovu čepici

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Herec Ondřej Kraus o filmu Ležáky: Na první klapku měl Menšíkovu čepiciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Připravovaný film Ležáky připomene osud obce, jejíž obyvatelé se stali oběťmi nacistické perzekuce. Jeho uvedení je plánováno na příští rok a jednu z hlavních rolí ztvární Ondřej Kraus. Pro mladého herce je natáčení zároveň setkáním s historií, kterou jeho generace už nezažila.
Ondřej Kraus
Zdroj: herminapress
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