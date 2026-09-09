Kašlu na drahé cukrárny. Upekla jsem dort ze 4 surovin a vyšel na necelých 80 Kč

Roky jsem každé rodinné oslavě dopřávala dort z cukrárny a pokaždé jsem u pokladny mírně zbledla. Pak mi kamarádka ukázala moučník, na který stačí čtyři věci z běžné ledničky. Účtenka spadla na zlomek toho, co jsem dávala cukráři, a na chuti to skoro nepoznáte. Číslo na cukrárnu mám v telefonu už jen do počtu.
Proč dort z cukrárny spolkne přes tisíc korun
Když si necháte upéct dort na zakázku, platíte hlavně za práci a za poctivé suroviny. Obyčejný narozeninový dort pro rodinnou oslavu se u cukrářů běžně vyšplhá k 1 200 korunám a nezřídka i výš. U dětských dortů s ručně tvarovanou figurkou se částka vyhoupne přes dva tisíce, protože vymodelovat takovou postavičku znamená hodiny práce k dobru.
Účet zvednou i kvalitní suroviny místo tukových náhražek, náročné ruční zdobení a připlatíte si také za renomé cukráře nebo za pražskou adresu. Nic z toho není přemrštěné a řemeslník svůj čas účtuje oprávněně. Jen si u té částky uvědomíte, že doma za stejné peníze upečete dortů hned několik.
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Kouzlo levného dortu je v tom, že vynecháte všechno drahé i pracné. Žádná mouka, žádné máslo, žádný složitý krém. Základ tvoří obyčejný tvaroh, ke kterému přidáte vejce, trochu cukru a jeden sáček vanilkového pudinku. Tím výčet surovin končí.
Na formu o průměru kolem dvaceti centimetrů budete potřebovat:
půl kila tvarohu, zhruba sto gramů cukru (v klidu i méně), tři vejce, jeden práškový pudink. Přečtěte si také: Za socialismu stál 10 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle kráječe na vejce sběratelská rarita
Upečete z toho vláčný tvarohový koláč, kterému se s trochou nadsázky říká i cheesecake. Kdo chce, přidá citronovou kůru nebo lžíci rumu. Chuť to hezky pozvedne, nutné to ale není.
Jak dort zvládnete i bez cukrářských zkušeností
Postup je tak přímočarý, že ho dá i úplný začátečník.
Nejdřív oddělíte bílky od žloutků. Cukr našleháte se žloutky, dokud směs nezesvětlá, a teprve potom do ní zamícháte tvaroh spolu s práškovým pudinkem. Z bílků pak ušleháte tuhý sníh a ten do hmoty jen opatrně zapracujete vařečkou, aby zůstala pěkně nadýchaná.
Naplněnou formu vyloženou pečicím papírem vložte do trouby nahřáté na 170 stupňů. Zhruba po dvaceti minutách teplotu snižte na 150 stupňů a dort nechte dopéct. Pak přijde jediný trik, na kterém opravdu záleží. Hotový dort netahejte hned ven z trouby, jen vypněte pečení, dvířka nechte pootevřená a počkejte, až uvnitř pomalu vystydne. Dokud je horký, drží uprostřed skoro rosolovitou hmotu a při vyklápění se snadno rozjede. Přes noc pak v lednici ztuhne a druhý den má pravou krémovou strukturu.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani ocet. Fazole se nenadýmají díky 1 surovině, kterou přidávají Mexičané po generace Celý postup stojí na vyšlehání žloutků s cukrem a opatrném zapracování sněhu, cukrářské zkušenosti k tomu nepotřebujete. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik vás dort doopravdy vyjde
A teď to hlavní, kvůli čemu jsem u cukrárny skončila. Půl kila tvarohu pořídíte zhruba za padesát korun, tři vejce vyjdou kolem čtrnácti korun, sáček pudinku stojí něco přes deset korun a cukr je jen pár korun. Dohromady se dostanete na necelých 80 korun za celý dort.
Postavte si ta čísla vedle sebe. Za cenu jednoho dortu z cukrárny doma upečete stejný moučník klidně desetkrát a ještě vám nějaká koruna zbyde. Rozdíl v chuti přitom není propastný, hlavně když si pohlídáte pořádné vychlazení. Za ušetřené peníze si radši koupím k dortu dobrou kávu.
Rozdíl v ceně shrnuje následující tabulka:
Varianta dortu Orientační cena domácí tvarohový dort ze čtyř surovin necelých 80 Kč narozeninový dort na objednávku od 1 200 Kč výš dětský dort s vymodelovanou figurkou přes 2 000 Kč Čím dort obměnit, ať nezevšední Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle porcelánový hrnek s modrým pruhem, ať ho neprodává. Sběratelé dávají až 19 000 Kč
Aby vás pořád stejný koláč neomrzel, stačí maličkost. Chcete-li mít v dortu ovoce, promíchejte drobné kousky rovnou do těsta, nebo je rozprostřete navrch těsně před pečením. Skvěle sedne rybíz, maliny i borůvky. A když jednu porci těsta zabarvíte lžičkou kakaa a prostřídáte ji se světlou, dort dostane pěknou mramorovanou kresbu.
Když chcete dort ještě pozvednout, zkuste variantu, kterou proslavil cukrář Josef Maršálek v televizním pořadu Buchty po ránu. Jeho tvarohový koláč drží pohromadě roztavená bílá čokoláda místo pudinku a dodá mu sametovou chuť. A když zrovna nemáte tvaroh, poradíte si i s čokoládovým dortem jen ze tří surovin, kde vejce a čokoládu doplní vyšlehaná smetana. Ať zvolíte cokoli, do drahé cukrárny už vás to nevyžene.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/tvaroznik-bez-mouky-ze-ctyr-surovin/, https://magazin.recepty.cz/clanky/moucniky-do-peti-ingredienci-podle-josefa-marsalka-upecte-si-dort-jen-ze-tri-surovin-nebo-tvarohovy-kolac-s-ovocem-2049.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/17323-rychle-dezerty, https://primainspirace.cz/category/recepty/levny-chutny-piskotovy-dort/, https://dortio.cz/blog/kolik-stoji-dort-na-zakazku