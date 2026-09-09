Letecký chaos v Británii dál roste. Zrušeno je přes 1 000 letů, Heathrow zastavilo noční přílety

Letecký chaos v Británii dál roste. Zrušeno je přes 1 000 letů, Heathrow zastavilo noční příletyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Britský letecký výpadek se ještě výrazně zhoršil. Počet zrušených letů překročil 1 000 a Heathrow zastavilo přílety na zbytek noci.
Lucie Vondráčková ukázala, s jak nepříjemnými zprávami se známé osobnosti někdy setkávají. Jedna ze...
Místo přistání v Londýně skončil let Air Astana se 138 cestujícími ve Frankfurtu. Pro 67 z nich se ale...
Leteckou dopravu ve Velké Británii v úterý zasáhla vážná technická porucha systému řízení letového provozu....
Běžné štípnutí od komára se může zkomplikovat mnohem víc, než člověk očekává. Slovenka Ľudmila musela během...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Recenze: Camping Brioni – levný kemp u Puly s průzračným mořem a výhledem na Brijuni
- Ani Egypt, ani Tunisko. Češi letos v září berou útokem tuhle africkou zemi, kde je pořád 30 °C, ale málo lidí
- Vodní elektrárna Střekov slaví 90 let. Návštěvníci si tuto sobotu prohlédnou i její tři turbíny
- Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál