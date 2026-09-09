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Myslíte si, že je vaše dítě nešikovné? Může to souviset s dyslexií. Pomáhá všestranný pohyb

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Nechytí míč. Pořád o něco zakopává. V tělocviku bývá vždycky poslední… Vidíte v tom svého potomka? Pak vězte, že příčinou sportovního „neúspěchu“ nemusí být to, že je vaše dítě nesportovní. Možná zpracovává svět kolem sebe trochu jinak. Navíc stejné „potíže“, které ovlivňují pohyb dítěte, mu zároveň mohou komplikovat čtení nebo psaní. Co s tím?
opalovací krém pro dítě

opalovací krém pro dítě

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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