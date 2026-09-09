Recenze: Camping Brioni – levný kemp u Puly s průzračným mořem a výhledem na Brijuni

Mapa kempu Brioni Cesta v kempu Brioni mezi parcelami Parcely bez stínu v zadní části kempu Jedny ze starých sprch a toalet Zrekonstruované koupelny u recepce Vstup k vedlejší pláži Hlavní oblázková pláž Brioni Moře bylo průzračně čisté. Restaurace v kempu Brioni Obchůdek v kempu Obchod je menší, ale výběr dostačující. Amfiteátr v Pule
Chcete strávit pár dní v Chorvatsku v kempu a nezaplatit za to majlant? Máme pro vás tip, který můžete vyzkoušet klidně ještě letos!
Camping Brioni nedaleko Puly je dvouhvězdičkový kemp přímo u Jaderského moře, který místo velkých bazénových komplexů láká hlavně na 1,5 kilometru dlouhé pobřeží, stín borovic a výhled na ostrovy Národního parku Brijuni. Přečtěte si recenzi s našimi zkušenostmi přímo z místa a zjistěte, jak získat slevu na pobyt.
Do kempu Brioni jsme přijeli jako
čtyřčlenná rodina (2 dospělí a 2 děti ve věku 6 a 8 let) s obytným přívěsem. Strávili jsme zde 7 nocí na konci července na parcele číslo 588.
Kemp jsme vybírali především s ohledem na
cenu, stín na parcele a vzdálenosti od pláže. A také nás zajímalo, jestli může i menší 2* kemp nabídnout dostatečně kvalitní zázemí pro rodinnou dovolenou a zda skvělá poloha přímo u moře se může vyrovnat bazénům, jelikož jsme sem přejížděli z našeho dříve recenzovaného . 4* kempu Bijela Uvala Základní informace o kempu Poloha a cesta z Česka Příjezd, check-in a poplatky Parcely a další možnosti ubytování Sociální zařízení Pláž a moře Stravování a nákupy Sport a zábava Tipy na výlety Celkové hodnocení Sleva 100 € na pobyt u Valamar Základní informace o kempu Provozovatel: Valamar Adresa: Puntižela 155, 52107 Pula, Istrie, Chorvatsko Kategorie: 2 hvězdičky Kapacita: 665 ubytovacích jednotek, maximálně 1 995 hostů Psi: ano, ve vyhrazených částech kempu Wi-Fi: zdarma ve vybraných částech kempu Recepce/vjezd: vjezd do kempu je možný mezi 7:00 a 22:00 Kontakt: +385 52 517 433, reservations@valamar.com Ocenění: HolidayCheck Award 2025
Areál
Camping Brioni má dle oficiálních informací rozlohu 10 hektarů a kapacitu 665 ubytovacích jednotek až pro 1 995 osob. Kemp je uzpůsobený jak pro obyčejné stanování, tak pro velká obytná vozidla delší než 7,5 metru. K dispozici jsou také mobilní domy s koupelnou až pro šest osob. Camping Brioni je oproti velkým istrijským rezortům podstatně jednodušší. Nenajdete tu bazénový komplex, wellness ani dětský klub. Hlavním důvodem, proč sem jet, je poloha.
Kemp leží v borovicovém lese přímo na pobřeží a z pláže i některých parcel vidíte na
souostroví Brijuni. Centrum Puly je vzdálené přibližně sedm kilometrů a Fažana, odkud vyplouvají lodě na Brijuni, pouze pět kilometrů. Mapa kempu Brioni Poloha a cesta z Česka
Camping Brioni leží severozápadně od Puly v části Puntižela, mezi Pulou a Fažanou. Nejezděte proto podle navigace přímo do centra Puly. Jako cíl si zadejte
Camping Brioni, Puntižela 155.
Valamar doporučuje při příjezdu od severu sjet z istrijské dálnice u Vodnjanu, pokračovat směrem na Pulu a u čerpací stanice INA Veli Vrh odbočit směrem na Fažanu. Přibližně po dvou kilometrech se odbočuje k Brioni a zhruba posledních 1,5 kilometru vede příjezdová komunikace přímo ke kempu.
Orientační vzdálenost z Ostravy je
875 km a trvá cca 9 a půl hodiny čistého času. Z Brna je cesta dlouhá něco málo přes 700 km a z Prahy přibližně 850 km. Nejběžnější trasa z České republiky vede přes Rakousko a Slovinsko. Povinné výdaje na cestu, se kterými počítejte navíc: rakouská 10denní dálniční známka: 12,80 € slovinská 7denní e-vinjeta: 16 € chorvatské mýtné: cca 7 EUR na 100 km (přesnou cenu spočítáte na https://prodaja.hac.hr) dálniční tunel Karavanky: 9 EUR, pokud jedete přes Rakousko do Slovinska z Prahy Náš tip: Kdo bydlí na východě Česka, měl by zvážit trasu do Chorvatska přes Slovensko a Maďarsko, jelikož na dálnici ve Slovinsku se z důvodu oprav tvořily několikakilometrové kolony. Příjezd, check-in a poplatky Check-in v kempu začíná od 13:00 a parcelu je nutné v den odjezdu uvolnit nejpozději ve 12:00. U mobilních domků jsou časy přísnější – příjezd je od 16:00 a odjezd do 10:00.
Vjezd do areálu je otevřen mezi 7:00 a 22:00. Pokud plánujete pozdní příjezd, doporučujeme se o této možnosti informovat předem.
Cesta do kempu probíhala bez větších problémů. Když jsme se již blížili k areálu, trochu nás vyděsila zhoršená kvalita pozemní komunikace a nedaleké
ruiny opuštěné budovy, která za doby Rakouska-Uherska sloužila jako velitelství hydroplánů.
Každopádně jsme šťastně dorazili na místo a zastavili před závorou. Na recepci jsme za pár chvil dostali
potvrzení pro vjezd do auta, cedulku s číslem parcely za okno karavanu a sáčky na třídění odpadu (plast a sklo). Překvapilo nás, že se celý pobyt platí předem hned po příjezdu. Buďte na to tedy připraveni. Dodatečné informace: Pobytová taxa za osobu na noc – Sazba pro rok 2026 je 1,40 €. Částku jsme platili na místě pouze za dvě dospělé osoby na 7 nocí, tedy 2 × 1,40 € × 7 = 19,60 €. Děti do 12 let jsou od turistické taxy osvobozeny. Pobytová taxa za psa – V ceníku jsou uvedeny částky 5 € za den na parcele a 8 € za den v mobilním domě. Předčasný odjezd – Pokud pobyt ukončíte dříve, Valamar účtuje poplatek odpovídající ceně jedné noci za ubytovací jednotku. V období 30. 6. až 1. 9. jsou však při předčasném odjezdu účtovány všechny zbývající dny původně rezervovaného pobytu. V hlavní sezoně se tak předčasný odjezd prodraží. Záloha při rezervaci – Záloha na pobyt činí 100 € nebo 150 € (pokud jste rezervovali konkrétní parcelu). Kotvení lodí – Přibližně 50 metrů od vjezdu do kempu se nachází soukromý přístav, kde je možné kotvení lodí. Konkrétní cena za stání je k dispozici na recepci. Náš tip: Držitelé Avtokampi Camping Card mají v roce 2026 v Camping Brioni 7% slevu na kempování na všech typech parcel od 24. 4. do 4. 7. a od 30. 8. do 27. 9. V letní sezoně od 4. 7. do 30. 8. platí 5% sleva. Rezervace konkrétního čísla parcely
Valamar požaduje po provedení rezervace zaplatit
zálohu ve výši 100 €, případně celou částku, pokud je celková cena pobytu nižší než 100 €. Jestliže si chcete rezervovat konkrétní parcelu, záloha se zvedá na 150 €. Tato částka se vám následně odečte z celkové ceny pobytu. Pobytová taxa není zahrnutá v ceně parcely a hradí se na recepci. Naše zkušenost: Orientační mapa kempu neodpovídá skutečnosti. Velikosti parcel jsou zcela zcestné a na některých jsou nevhodně umístěny stromy, které nejsou na mapě vyznačeny. Před rezervací pobytu vám zaměstnanci recepce sice ochotně e-mailem odpoví, které parcely jsou volné, ale nevarují vás na jejich nedostatky, o nichž nemáte ani tušení.
Rezervace konkrétního čísla parcely – Konkrétní parcelu lze rezervovat při pobytu v Camping Brioni na minimálně 7 nocí. Rezervace čísla parcely je možná pouze přes rezervační centrum Valamar a je za poplatek, který se následně odečte z celkové ceny pobytu. Aktuálně vychází na 100 € pro parcely Standard, 150 € pro parcely Comfort, Comfort Mare a Premium. Parcely a další možnosti ubytování
Camping Brioni nabízí pět variant míst pro vlastní stan, karavan nebo obytný vůz:
Premium Mare – nejlépe umístěné parcely v první řadě u moře, rozloha cca 70 až 100 m² s přípojkou vody a elektřiny Comfort Mare – parcely poblíž pobřeží mají, přibližně 60 až 90 m² s přípojkou vody a elektřiny Comfort – parcely ve vnitrozemí kempu s rozlohou 70 až 100 m² se sdílenou přípojkou vody a elektřiny Standard – malé parcely 60 až 80 m² s elektrickou přípojkou Místa bez elektřiny – vhodná pro stanování Hostel Brioni
Zvláštností kempu Brioni je také
hostel, což v chorvatských kempech nebývá samozřejmostí. Pavilon Brionka nabízí pokoje pro 2, 4 a 6 osob s celkovou kapacitou 36 lůžek. Pavilon Istranka má pokoje pro 6 a 12 osob a celkem 52 lůžek. Hostel je v provozu od dubna do září. Jaké jsou parcely ve skutečnosti?
Velkou roli zde hrají stromy, kterých je nejvíce u pláže. Je tedy jasné, proč jsou nejdražší parcely právě tam. Na druhou stranu se dají najít i další levnější místa s dostatkem stínu, ale je třeba to správně vykomunikovat s recepcí.
Naše parcela 588 byla ve stínu po celý den. Problémem byl svah a
nevhodně rozmístěné stromy pro pohodlné zaparkování, takže ze začátku jsme měli problém karavan správně na parcelu napasovat. Po prvotním úspěchu jsme až později zjistili, že nebylo moc moudré stát přímo pod stromem, z jehož větví si k nám do karavanu vyšlapali cestičku otravní mravenci.
Dalším nešvarem byly přípojky vody a elektřiny. Pro parcely nižší třídy byl jeden společný sloupek s vodou a elektřinou zhruba pro šest parcel, takže se v čase největších odběrů (klimatizace + vaření) stávalo, že se
vyhodily pojistky. Největším problémem bylo pokrytí signálem, a to jak mobilním internetem, tak samotnou sítí. Prakticky se nedalo volat ani odesílat SMS. Stabilní pokrytí jsme v celém areálu nenašli – jediné místo, kde signál fungoval spolehlivě, byla pláž. Cesta v kempu Brioni mezi parcelami Parcely bez stínu v zadní části kempu Sociální zařízení
Jelikož má kemp Brioni jen dvě hvězdičky, neočekávali jsme příliš atraktivní koupelny. V kempu jsou celkem
čtyři budovy se sociálním zařízením. Budova za recepcí prošla rekonstrukcí, zbylé tři koupelny mají původní staré vybavení, které již poněkud dosluhuje. Co v nich najdete: WC, sprchy a umyvadla ve všech budovách Dřezy na mytí nádobí Prostor pro ruční praní prádla v budovách 1 a 2 Pračku na mince v budovách 2 a 3 Sušičku v budově 3 Bezbariérové sociální zařízení v budově 1 Přebalovací prostor v budově 2 Naše zkušenost: Nejčastěji jsme využívali sociální zařízení v budově tři. Co vám budu povídat. I když se zaměstnanec od rána do večera snažil prostor vytírat a uklízet, bohužel to na nevzhledné zatuchlé koupelny moc nestačilo.
Toalet bylo dostatek, toaletní papír byl doplňován pravidelně, ale počet sprch byl nedostatečný.
Teplá voda ve frekventovaných časech docházela nejen na umývání nádobí, ale i na sprchování. Tlak vody nebyl příliš silný a občas voda nestíhala správně odtékat do odtoku.
Zrekonstruovaná budova číslo jedna vypadá o poznání lépe.
Moderní čisté sociální zázemí, které zahrnuje také záchody a umyvadla pro děti. Jedny ze starých sprch a toalet Zrekonstruované koupelny u recepce Pláž a moře
Právě pobřeží je podle nás
jedním z hlavních důvodů, proč je kemp Brioni u lidí i přes některé nešvary populární.
Areál má přibližně
1 500 metrů dlouhé pobřeží. Nečekejte však souvislý pás jemných oblázků. Střídají se zde klasické oblázkové pláže, skalnaté části a zpevněné plochy vhodné na slunění.
Na centrální oblázkové
pláži Vile je pozvolný vstup do vody, takže je vhodná pro rodiny s dětmi. Na dalších místech se podél pobřeží střídají skály a zpevněné plochy, které utváří dokonalá zákoutí. Voda je dokonale tyrkysově modrá a průzračně čistá do hloubky několika desítek metrů. Stín přímo u vody najdete především na skalnatých a zpevněných částech pobřeží, nikoliv na největší oblázkové pláži. Její scenérii dotváří šest velkých květináčů osazených palmami, za nimiž se nachází hřiště na plážový volejbal.
Protože zde nejsou žádná placená lehátka ani slunečníky, doporučujeme vzít si
vlastní slunečník nebo plážový stan. Nevýhodou je také absence sprch přímo na pláži – po koupání v moři se tak hosté chodí opláchnout až do sociálních zařízení v kempu. Převlékací kabinku však na pláži najdete. V areálu najdete: potápěčské centrum půjčovnu plavidel vodní sporty hřiště na plážový volejbal nafukovací vodní park oddělenou část pláže pro psy Vstup k vedlejší pláži Hlavní oblázková pláž Brioni Moře bylo průzračně čisté. Stravování a nákupy
I když je Brioni pouze dvouhvězdičkový kemp, nemusíte si během pobytu každý den vařit.
V kempu najdete hned
tři možnosti stravování – Mistral bistro bar, restaurace Restoran bez kavijara a Pizzeria Café RR. Výběr je tedy pestrý od středomořských jídel, specialit z grilu, křupavé pizzy až po rychlé občerstvení. Vše, co jsme objednali, tak nám chutnalo. Ceny byly standardní. Hlavní chod od 10 €, polévka od 6 €, pizza od 10 €, salát od 7 €, palačinka za 4 €. Restaurace v kempu Brioni Nákupy v areálu
V areálu kempu Brioni najdete obchod
Studenac Market (7:30–22:30), pekárnu, stánek s ovocem a zeleninou, stánek se zmrzlinou, stánek s palačinkami, obchod se suvenýry i prodejnu plážového vybavení.
Brioni také využívá službu
Valfresco Direkt, díky níž lze objednat online hotové jídlo, čerstvé potraviny nebo běžný nákup a nechat si jej dovézt přímo na parcelu či k mobilnímu domu. O této možnosti jsme nebyli informováni, ale ani bychom ji nevyužili. Naše zkušenost: Nabídka v obchodu sice není největší, ale najdete v něm všechny základní potraviny a drogistické potřeby. Nákup ovoce, zeleniny a velkého balení neperlivé vody se vyplatí koupit ve větších supermarketech za výhodnější cenu. Obchůdek v kempu Obchod je menší, ale výběr dostačující. Sport a zábava
Brioni ve vesnici Puntižela není typický animační rezort. Za celou dobu pobytu jsme tu v sezóně zaznamenali pouze jeden hudební program, a to
živou hudbu u restaurace. Na druhou stranu sportovního vyžití je tu poměrně dost. Přímo v kempu je k dispozici: fotbalové hřiště basketbal volejbal beach volejbal trampolínové centrum (10 minut 3 €) nafukovací sportovní park na vodě Wibit (1 hodina 15 €, 1 den 30 €) vodní skútr (15 minut 50 €, 30 minut 90 €, 1 hodina 145 €) adrenalinová jízda na nafukovací atrakci na vodě (10 minut 20 € za osobu) výuka jízdy na elektrickém surfu Fliteboard (1 hodina 130 €) pronájem člunu (4 hodiny 92 €, 1 den 130 €) pronájem kajaku (1 hodina 15 €, 1 den 55 €) potápěčské centrum Náš tip: Jestli máte k dispozici loď, člun, paddleboard, kajak nebo jiné podobné plavidlo, můžete se zajet podívat na ostrůvek Kotež (Kozada), jenž se nachází zhruba 500 metrů vzdušnou čarou naproti kempu. Vstup na vzdálenější ostrov svatého Jerolima (Sveti Jerolim) je zpoplatněn, jelikož patří pod NP. Tipy na výlety
Poloha je jedna z největších výhod Campingu Brioni. Celou dovolenou tak nemusíte trávit v areálu, protože několik zajímavých míst jižní Istrie máte jen pár kilometrů daleko.
Pula – 7 km
Největší atrakcí je
římský amfiteátr, který patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu na světě. V centru můžete pokračovat k Augustovu chrámu, Vítěznému oblouku Sergiovců a na místní tržnici. Amfiteátr v Pule Fažana – 5 km
Malé přístavní městečko Fažana leží přibližně pět kilometrů od kempu. Právě odtud se vyráží na oficiální lodní výlety do Národního parku Brijuni.
Národní park Brijuni
Brijuni tvoří souostroví přímo naproti Campingu Brioni. Z kempu je vidíte každý den, ale minimálně jeden den stojí za to věnovat jejich návštěvě. Na hlavním ostrově se nachází i malá zoologická zahrada.
Náš tip: Pokud chcete ušetřit za organizovaný výlet s průvodcem, domluvte se s místní přepravní společností, která vás na Brijuni dopraví a vy tak budete moci národní park objevovat po vlastní ose. Pevnost Punta Christo – přibližně 1 km
Punta Christo se nachází jen asi kilometr od kempu. V historické pevnosti se pořádají také letní kulturní a hudební akce.
Rovinj
Pokud chcete celodenní výlet, nabízí se přístavní město Rovinj vzdálené přibližně
36 km. Historické centrum na poloostrově patří k nejfotogeničtějším místům celé Istrie. Celkové hodnocení
Kdo by řekl, že v chorvatském kempu se můžete
cítit jako v hlubokém českém lese bez signálu? Pokud si chcete odpočinout od reality, užívat si přírody, čistého moře a dechberoucích výhledů na Brijuni, je kemp Brioni jasná volba, pokud vám nevadí jednoduché zázemí a v hlavní sezoně volně dodržovaný noční klid..
Za umístění obytného přívěsu na parcele Comfort č. 588 jsme
za týden (7 nocí) v sezóně zaplatili necelých 12 tisíc korun (467,47 €) včetně pobytových tax za 2 dospělé a 2 děti, přičemž 150 € (cca 3 780 Kč) jsme platili předem za rezervaci parcely. Využití elektřiny a vody bylo v ceně.
Rozdíl kvality a rozmanitosti služeb oproti 4* kempu Bijela Uvala byl znát. Bez bazénu a moderního dětského hřiště zde nebylo tolik vyžití pro děti. Poloha přímo u moře bazény plně nenahradí – ale zhruba za polovinu ceny to je kompromis, který dává smysl.
Náš tip: Cena 467,47 € za pobyt je počítána po odečtení slevy 20 € za registraci do věrnostního programu Valamar a slevy 100 € za první nákup, takže jsme dost ušetřili. Jak získat slevu? Dozvíte se na konci článku. Výhody Výhodná poloha blízko Puly přímo u Jaderského moře Velmi příznivé ceny ubytování Borovicový les a stín na parcelách u pláže Průzračně čisté moře 1,5 km dlouhé pobřeží Oblázkové, skalnaté i zpevněné části pláže Pozvolný vstup do vody na hlavní oblázkové pláži Krásný výhled na ostrovy Brijuni Příjemné klima – pofukování na pláži Podpora třídění odpadu – dostatek popelnic Supermarket, restaurace a pekárna v areálu Nevýhody Staré sociální zařízení ve třech ze čtyř budov Nedostatek stínu u levných parcel Hluk letadel přes den z 8 km vzdáleného letiště Teplá voda ve sprchách ve špičce docházela Nedostatečné pokrytí mobilní sítě Velmi špatná kvalita Wi-Fi signálu Poddimenzované přípojky elektřiny u levnějších parcel Absence baru a restaurace na pláži Chybí stánek s domácí zmrzlinou, můžete si koupit jen nanuky nebo kopečkovou zmrzlinu značky Ledo Velké množství mravenců Celkové hodnocení: 5 z 10 Web: valamar.com/cz/camping-pula/brioni-camping
Adresa: Puntižela 155, 52107 Pula, Chorvatsko Sleva 100 € na pobyt u Valamar
Na závěr pro vás máme tip, jak ušetřit 100 € na váš první nákup pobytu v kempu Brioni nebo jiného rezortu společnosti Valamar. Stačí se registrovat do věrnostního programu
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V rámci členství můžete sbírat kredity za každý uskutečněný pobyt a získat slevy na další pobyty. Už základní členství nabízí až
10% slevu na rezervace, vyšší úrovně až 12–15 %. valamar.com/en/ambasador-forma Zdroj: autorský článek; valamar.com/cz/camping-pula/brioni-camping