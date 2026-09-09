Jezero 30 km od Prahy vypadá jako Jadran. Za barvou vody stojí borovicový pylový spad a složení štěrkového dna

Dojem jadranského zálivu trvá, dokud se neohlédnete a nespatříte parkoviště pro patnáct set aut. Právě tahle kombinace vizuální iluze moře a zázemí plnohodnotného rekreačního areálu dělá z pětadvacetihektarového jezera jednu z nejsilnějších jednodenních alternativ k letní dovolené u Jadranu pro kohokoli z Prahy a okolí.
Proč má voda v bývalé pískovně jadranský odstín
Odpověď se skládá z několika souběžných příčin, které se navzájem posilují. Jezero vzniklo těžbou štěrkopísku, takže dno i břehy tvoří světlý písek. Nádrž nemá žádný povrchový přítok ani odtok, což dramaticky snižuje přísun kalů a živin. Výsledek: voda obsahuje minimum suspendovaných částic a řas, průhlednost se podle
profilu Ministerstva zemědělství pohybuje mezi 1,2 a 4 metry.
Fyzika je pak prostá. Sluneční paprsky pronikají čistou vodou až ke světlému podkladu, odrážejí se zpět a oko vnímá modrozelenou až tyrkysovou barvu, tedy stejný princip, jaký vysvětluje NOAA u mělkých tropických zálivů nad bílým pískem. V mělčinách do dvou metrů je efekt nejsilnější, a právě tam vznikají fotografie, které kolují po sociálních sítích.
Sezonní kuriozitou bývá žlutavý film na hladině. Způsobuje ho pyl okolních borovic, jehož lehká zrna s malými vzdušnými vaky plavou na povrchu a vytvářejí pruhy u břehů. Základní barvu jezera ovšem pyl neovlivňuje; jde o krátkodobý povrchový jev, který odezní s prvním silnějším větrem.
Kvalita vody pod drobnohledem hygieniků i ultrazvuku
Tvrdá data hovoří ve prospěch Lhoty jednoznačně. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje evidovala k 15. červnu 2026 hodnocení „voda vhodná ke koupání“ na stupni 1 a totéž potvrdila i kontrola z 24. srpna 2026. Profil ministerstva řadí lokalitu do výborné mikrobiologické klasifikace, sinice v něm figurují jako nezjištěné.
Za stabilní kvalitou stojí i technologie. Od roku 2021 na hladině operuje plovák se solárním panelem a ultrazvukovým vysílačem Quattro-DB od firmy Photon Water. Zařízení pracuje na 1 582 frekvencích v rozsahu 24–58 kHz a 195–205 kHz a pokrývá oblast o průměru až 800 metrů. Princip spočívá v tom, že opakované ultrazvukové pulzy poškozují plynové měchýřky sinic; buňky ztrácejí vztlak, klesají ke dnu a bez přístupu světla se přestávají rozmnožovat.
Jak si Lhota stojí vedle jiných populárních koupacích míst?
Lokalita Stupeň v létě 2026 Riziko sinic Typ nádrže Jezero Lhota 1 Nezjištěné Bezpřítoková pískovna VN Slapy (6 oblastí) 1 (k 17. 7.) Trvalý potenciál po deštích Přehradní nádrž Máchovo jezero Variabilní Znepokojivý nárůst fosforu Rybník
Slapská přehrada sice v červenci 2026 držela shodný stupeň, její profil ale výslovně počítá se zhoršením po přívalových srážkách a s trvalou přítomností potenciálně toxických sinic. Máchovo jezero je na tom hůř: odborná studie RNDr. Jindřicha Durase z roku 2026 označuje nárůst fosforu za znepokojivý a spojuje ho s rizikem masivních sinicových květů. Kdo hledá předvídatelnou jistotu čisté vody, tomu vychází Lhota ze srovnání nejlépe.
VIDEO Co nabízí areál: od osmnácti stánků po půlkilometrovou nudapláž
Jezero měří zhruba 780 × 320 metrů, maximální hloubka dosahuje sedmi metrů a celková délka pláží činí přibližně 1 500 metrů. Areál provozuje osmnáct stánků s občerstvením, nabízí sportovní zázemí i dětské herní prvky. Kapacita parkoviště se pohybuje kolem 1 400 až 1 500 vozidel, a provozní řád výslovně upozorňuje, že při naplnění se brány zavírají.
Východní břeh patří nudistům. Tradice naturistického koupání na Lhotě sahá do roku 1987, dnes zabírá více než půl kilometru písčité pláže a řadí se mezi nejstarší stálé nudapláže v Česku.
Kolik stojí den u „českého Jadranu“? Podle aktuálně zveřejněného ceníku provozovatele zaplatí dospělý 120 Kč, dítě od šesti do patnácti let 50 Kč a za osobní automobil připočtěte 150 Kč. Rodina se dvěma školáky a jedním autem tedy vyjde na 490 Kč za vstup. Po šestnácté hodině klesá cena na 50 Kč za dospělého a 100 Kč za parkování. Ceny občerstvení provozovatel nepublikuje, takže celkový rozpočet závisí na chuti a žízni.
Jak se na Lhotu dostat i bez vlastního auta
Autem je trasa z Prahy triviální, po D10 směr Brandýs nad Labem a dál na Dřísy. Kdo auto nemá, musí počítat s kompromisem. Web jezera uvádí autobusovou zastávku asi 300 metrů od areálu; doporučené varianty vedou z Černého Mostu nebo Letňan s přestupem ve Staré Boleslavi linkami PID 379 a 419. Frekvence o víkendech je ovšem slabší, řádově tři spoje v jednom směru, a během léta 2026 docházelo k úpravám tras, takže aktuální jízdní řád vyžaduje kontrolu přímo v systému PID.
Alternativou je vlak do zastávky Dřísy a zhruba dvoukilometrová procházka. Cesta pěšky vede po rovině, takže i s dětmi zvládnutelná, a jako bonus nabídne průchod borovou alejí, která předznamenává atmosféru samotného jezera.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková