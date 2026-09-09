Většina zahrádkářů hází kuchyňské odřezky do koše. Přitom stačí 4 kroky a z nich vznikne nejlepší hnojivo, jaké půda může dostat

Celý trik spočívá ve čtyřech krocích, které zvládne kdokoli s kouskem zahrady a ochotou jednou za čas vzít do ruky vidle. Horké kompostování funguje na prostém principu: mikroorganismy v dostatečně velké hromadě rozloží organický materiál tak rychle, že se jádro zahřeje na 55–70 °C. Při takových teplotách hynou semena plevelů i řada rostlinných patogenů. Výsledkem je zlepšovač půdy, který záhonu dodá organickou hmotu, zadrží vodu a postupně uvolňuje živiny, tedy něco, co žádné granulované hnojivo z hobbymarketu nenahradí. Stačí dodržet poměr suchého a vlhkého materiálu, pohlídat vlhkost a občas hromadu provzdušnit.
Zelené plus hnědé: proč správná směs rozhoduje o úspěchu
Každá kuchyně a zahrada produkuje dva druhy surovin, které kompost potřebuje. „Zelené“ složky (kuchyňské odřezky, čerstvá tráva, kávová sedlina, čajové sáčky bez kovových sponek) přinášejí dusík a vlhkost. „Hnědé“ složky (suché listí, nastříhané větvičky, nebarvený karton, skartovaný papír) dodávají uhlík a vzdušnost.
Klíčový poměr se pohybuje kolem dvou až tří dílů hnědého materiálu na jeden díl zeleného. Odborně jde o poměr uhlíku k dusíku přibližně 30 : 1. Když převáží zelené, hromada zvlhne, začne zapáchat a přitáhne mouchy. Když dominují hnědé, rozklad se téměř zastaví. Orientační pravidlo pro domácí praxi: každou dávku kuchyňských zbytků okamžitě zakryjte vrstvou suchého listí nebo natrhaného kartonu o tloušťce 10–20 cm. Tím odříznete přístup hmyzu a udržíte rovnováhu.
Co do hromady nepatří? Maso, ryby, kosti, sýry, tuky a větší množství vařeného jídla. Tyhle materiály lákají hlodavce a rozkládají se s intenzivním zápachem. Stejně tak vynechte agresivní plevele se semeny, napadené rostliny a ošetřené dřevo.
Čtyři kroky od slupek k hotovému kompostu
1. Založení hromady. Na zem položte spodní vrstvu objemného hnědého materiálu (větve, hrubé stonky) o výšce zhruba 10–15 cm. Ta zajistí odvod přebytečné vody a proudění vzduchu odspodu. Na ni střídejte zelené a hnědé vrstvy. Minimální objem pro rozběh horké metody činí přibližně jeden kubický metr. Menší hromada nedosáhne potřebné teploty.
2. Zavlažení. Hotovou hromadu prolijte vodou tak, aby vlhkost připomínala vyždímanou houbu; při stisknutí hrsti materiálu vyteče jen pár kapek. Příliš mokrá hromada hnije, příliš suchá neožije.
3. Překopání po prvním ochlazení. Během několika dnů se jádro zahřeje. Jakmile teplota po prvním vrcholu klesne (obvykle za 5 až 10 dní), hromadu vidlemi obraťte. Vnější materiál přesuňte dovnitř, vnitřní ven. Tím znovu nastartujete mikrobiální aktivitu. Postup opakujte při každém dalším ochlazení.
4. Dozrání a sklizeň. Kompost poznáte podle toho, že se po promíchání znovu nerozehřeje, zmenšil se přibližně na třetinu původního objemu, je tmavý, drobtovitý a voní po lesní půdě. Pro zeleninový záhon nechte materiál ještě 4–6 týdnů dozrát, aby se stabilizoval a neodebíral rostlinám dusík. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Kolik kompostu záhon potřebuje a jak ho správně zapravit
Nový zeleninový záhon ocení vrstvu kompostu o tloušťce 8–10 cm zapracovanou do horních 15–20 cm půdy. U zavedených záhonů stačí každoroční přídavek 1–3 cm, který lehce zahrábněte nebo použijte jako mulč. Podle
Oregon State University Extension pokryje jeden pytel o objemu zhruba 30 litrů při centimetrové vrstvě asi jeden čtvereční metr.
Kompost funguje jinak než syntetická hnojiva. Živiny uvolňuje pozvolna, zlepšuje strukturu zeminy, podporuje žížaly a další půdní organismy a zvyšuje schopnost substrátu zadržovat vodu. Kdo potřebuje rychlou korekci, třeba doplnit draslík u rajčat, sáhne po konkrétním hnojivu. Ale jako dlouhodobý základ kondice záhonu nemá domácí kompost konkurenci.
Kde v Česku sehnat kompostér, žížaly i právní jistotu
Plastový zahradní kompostér o objemu 700–740 litrů pořídíte v tuzemských e-shopech od zhruba 1 200 Kč; dřevěné varianty startují kolem 700 Kč, uzavřené termokompostéry se pohybují okolo 4 000 Kč. Kdo nemá zahradu, může zkusit vermikompostování na balkoně: interiérový vermikompostér stojí od 1 240 Kč a násada kalifornských žížal vyjde na 285–850 Kč podle množství.
Z právního hlediska
zákon o odpadech domácí kompostování výslovně umožňuje jako předcházení vzniku odpadu. Podmínkou je, že vzniklý kompost využijete sami nebo ho předáte v souladu se zákonem o hnojivech a při procesu neohrožujete životní prostředí ani zdraví lidí. Obce musí celoročně zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadu rostlinného původu, řada z nich proto půjčuje nebo rozdává domácí kompostéry. Konkrétní pravidla zjistíte na webu své obce. A pro klid sousedských vztahů: občanský zákoník říká, že pach nesmí přesahovat míru přiměřenou místním poměrům. Správně vedená hromada ovšem nesmrdí, stačí dodržet poměr hnědých a zelených složek a zakrývat čerstvé přídavky. Jak skladovat odřezky doma, než je vynesete ven
Praktický denní postup vypadá jednoduše. V kuchyni mějte uzavřenou nádobu pod dřezem, na lince, případně v lednici nebo mrazáku, pokud vynášíte jen jednou týdně. Venku si udržujte zásobu suchého listí, natrhaného kartonu nebo pilin. Pokaždé, když vysypete kbelík na hromadu, přikryjte ho vrstvou hnědého materiálu. Tenhle rituál trvá minutu a spolehlivě eliminuje zápach i mouchy. Podle
EPA dobře udržovaný domácí kompost nepřitahuje škůdce ani hlodavce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková