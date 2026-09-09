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Lela Vémola zaujala na nové fotografii nečekaným detailem. Lidé místo luxusního outfitu řeší podivnost

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Lela Vémola při převzetí nového vozu vsadila na elegantní bílý outfit a vysoké podpatky. Právě detail otevřených bot ale nakonec na sociálních sítích přitáhl větší pozornost než samotný model.
Lela Vémola vynesla otevřené boty. Lidé si okamžitě všimli detailu, který nešlo přehlédnout.

Lela Vémola vynesla otevřené boty. Lidé si okamžitě všimli detailu, který nešlo přehlédnout.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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