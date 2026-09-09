Rodiče dětí mladších 15 let mohou chtít kratší úvazek nebo jiné směny. Zaměstnavatel je nemůže bezdůvodně odmítnout

Pracující rodiče někdy řeší situaci, kdy běžná osmihodinová pracovní doba jednoduše neodpovídá provozu školy nebo školní družiny. Český zákoník práce s podobnými případy počítá. Zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let může podle § 241 písemně požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu pracovní doby. Nemusí přitom jít pouze o klasický částečný úvazek. V praxi lze požadovat například jiné začátky a konce směn, práci pouze v určitých dnech, ranní směny, omezení víkendových směn nebo vhodně nastavenou pružnou pracovní dobu. Stejné právo mají také těhotné zaměstnankyně a lidé, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV.
Postavení zaměstnance je v tomto případě silnější než při běžném vyjednávání o pracovních podmínkách. Zaměstnavatel je totiž povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Nestačí tedy jednoduše odpovědět, že kratší úvazky firma neposkytuje nebo že by bylo pohodlnější zachovat dosavadní směny. Každý případ se musí posoudit podle konkrétní pracovní pozice a fungování daného provozu. Jestliže zaměstnavatel žádost odmítne, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit. Zákon přesný seznam vážných provozních důvodů nestanovuje, v praxi ale musí jít o okolnosti, kvůli kterým by požadovaná změna skutečně závažným způsobem komplikovala nebo narušovala provoz. Zaměstnanec, který má za to, že zaměstnavatel zákonnou povinnost nedodržuje, se může obrátit také na oblastní inspektorát práce.
Samotnou žádost je vhodné formulovat co nejkonkrétněji, tedy uvést, o jaké rozvržení pracovní doby zaměstnanec žádá a od kdy by změna měla platit. U skutečného zkrácení úvazku je zároveň potřeba počítat s tím, že mzda nebo plat odpovídají sjednané kratší pracovní době. Praktické může být domluvit zkrácený režim pouze na určité období. Ministerstvo práce upozorňuje, že automatická garance návratu na původní rozsah pracovní doby neexistuje. Zaměstnanec sice může později písemně požádat o úplné nebo částečné obnovení původního úvazku a zaměstnavatel musí případné zamítnutí písemně zdůvodnit, zákon mu ale neukládá, že musí takové žádosti vždy vyhovět. Proto může být například dohoda o kratší pracovní době sjednaná na jeden rok bezpečnější variantou než změna bez předem stanoveného konce.
Zdroje: mpsv.gov.cz, zakonyprolidi.cz