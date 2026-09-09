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Sto let byla stránka Archiméda považována za ztracenou. Nakonec ji badatel našel v online katalogu muzea

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Ztracené starověké rukopisy si člověk snadno představí pod sutinami antického města nebo v zapomenuté klášterní knihovně. Jedna stránka z mimořádně cenného Archimédova palimpsestu ale strávila desítky let ve francouzském muzeu, aniž by kdokoli věděl, co přesně má instituce ve sbírce.
Sto let byla stránka Archiméda považována za ztracenou. Nakonec ji badatel našel v online katalogu muzea

Sto let byla stránka Archiméda považována za ztracenou. Nakonec ji badatel našel v online katalogu muzea

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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