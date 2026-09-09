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Soukup schytal u soudu další tvrdou ránu. Spor s Dopitou se obrátil proti němu

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Dlouhé měsíce se Jaromír Soukup a Miroslav Dopita přou kvůli následkům jejich známého konfliktu. Nyní přišlo soudní rozhodnutí, které pro bývalého šéfa TV Barrandov nedopadlo příznivě. Spor přitom ještě nemusí být definitivně u konce.
Soukup schytal u soudu další tvrdou ránu. Spor s Dopitou se obrátil proti němu

Soukup schytal u soudu další tvrdou ránu. Spor s Dopitou se obrátil proti němu

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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