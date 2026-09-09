Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Taťána Kuchařová partnera tajila přes tři roky. Seznámili se v ordinaci?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Taťána Kuchařová (38) dokázala několik let střežit svůj milostný život. Přestože se na veřejnosti objevovala sama a o partnerovi nemluvila, podle informací Expresu už přibližně tři roky tvořila pár se zubařem Ondřejem Havlíčkem. Vztah dvojice nakonec vyústil ve svatbu. Ještě před ní navíc společně udělali zásadní životní krok.
Taťána Kuchařová partnera tajila přes tři roky. Seznámili se v ordinaci?

Taťána Kuchařová partnera tajila přes tři roky. Seznámili se v ordinaci?

Zdroj: herminapress / Taťána Kuchařová Instagram.com
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Herec Ondřej Kraus o filmu Ležáky: Na první klapku měl Menšíkovu čepici
Herec Ondřej Kraus o filmu Ležáky: Na první klapku měl Menšíkovu čepici
Kateřina Bohatová o své nové roli v Saturninovi: S Erikou Stárkovou jsme dvě střely
Kateřina Bohatová o své nové roli v Saturninovi: S Erikou Stárkovou jsme dvě střely

Kateřina Bohatová si letos v létě rozhodně neodpočinula! Místo lenošení u vody trávila dny v Divadle...

Jan Bendig o nejhorším vztahu svého života: Zažil psychické týrání i vydírání
Jan Bendig o nejhorším vztahu svého života: Zažil psychické týrání i vydírání

Zpěvák Jan Bendig byl jedním z kmotrů knihy, kterou napsala jeho pěvecká kolegyně Michaela Nosková. Nebyla...

Elitní vyjednavač, psycholožka, lovec pašeráků: Zrádci představují druhou osmičku odvážných
Elitní vyjednavač, psycholožka, lovec pašeráků: Zrádci představují druhou osmičku odvážných

Pod vedením Vojty Kotka se znovu rozehraje fascinující souboj Věrných a Zrádců, ve kterém se emoce...

Michaela Tomešová má slabost pro generaci Z: Cítí se jako jedna z nich
Michaela Tomešová má slabost pro generaci Z: Cítí se jako jedna z nich

Michaela Tomešová (35) má k mladé generaci překvapivě blízko. Přestože sama patří mezi mileniály, s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.