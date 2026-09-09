Taťána Kuchařová partnera tajila přes tři roky. Seznámili se v ordinaci?

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Taťána Kuchařová (38) dokázala několik let střežit svůj milostný život. Přestože se na veřejnosti objevovala sama a o partnerovi nemluvila, podle informací Expresu už přibližně tři roky tvořila pár se zubařem Ondřejem Havlíčkem. Vztah dvojice nakonec vyústil ve svatbu. Ještě před ní navíc společně udělali zásadní životní krok.
Vztah dokázala tajit zhruba tři roky
Taťána Kuchařová si po ostře sledovaném rozchodu a následném sporu s Ondřejem Brzobohatým začala své soukromí výrazně více chránit. Na společenských akcích se objevovala bez partnera a veřejnost dlouho netušila, že po jejím boku už někdo je. Na sociálních sítích sice čas od času naznačovala, že možná není sama, tvář svého partnera ale neukázala. O to větším překvapením se stala informace, že se modelka provdala.
"Jsou spolu asi tři roky, jsou velmi šťastní a všichni kolem jim to moc přejí," uvedl pro Expres zdroj z modelčina okolí. Utajování partnera mělo být z její strany záměrné. "Taťána ho cíleně tajila před veřejností. Jedním z důvodů byla i vyhrocená soudní válka s Ondřejem Brzobohatým. Nechtěla dávat nic ven, dokud nebude konec. Samozřejmě ho chránila i před mediálním tlakem, na který jako zubař není zvyklý," řekl zdroj. Jiskra měla přeskočit u zubaře
Zajímavý je také příběh údajného seznámení novomanželů. Ondřej Havlíček působí jako zubař a je spojený se stomatologickou klinikou v Hradci Králové. Právě tam měla podle informátora docházet také Kuchařová.
"Chodila na zuby do Hradce, kde má on kliniku. Možná se ale seznámili jinde," připustil. Ještě před svatbou si pořídili společné bydlení
Důvěra mezi partnery byla zřejmě velká už předtím, než si řekli své ano. Kuchařová a Havlíček si totiž podle zveřejněných informací ještě před svatbou pořídili společnou nemovitost. Dvojice koupila byt na pražském Smíchově za 19,34 milionu korun. Každému z partnerů má patřit polovina nemovitosti. Už před vstupem do manželství tak společně investovali nemalou částku do budoucího bydlení.
Nepropojil je pouze soukromý život
Kuchařovou a jejího manžela navíc nespojuje pouze partnerský vztah a společný majetek. Havlíček se zapojil také do aktivit, kterým se modelka dlouhodobě věnuje. Je členem správní rady Nadace Krása pomoci, kterou Kuchařová založila a které předsedá. Podle údajů ve veřejných rejstřících je jeho působení v nadaci spojeno s listopadem 2025. Zároveň působí ve správní radě organizace Doma bez obav.
Zdroj: Aplausin.cz/Expres.cz