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Pato míří do vedení Northamptonu. Brazilská legenda je součástí skupiny, která chce převzít klub

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Někdejší ofenzivní hráč AC Milán Alexandre Pato se může vrátit do fotbalu v úplně nové roli. Brazilský internacionál je součástí investorské skupiny, která jedná o převzetí Northamptonu. Transakce už získala souhlas anglických fotbalových orgánů.
Pato míří do vedení Northamptonu. Brazilská legenda je součástí skupiny, která chce převzít klub

Pato míří do vedení Northamptonu. Brazilská legenda je součástí skupiny, která chce převzít klub

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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