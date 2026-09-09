Babiččin trik na kynuté těsto zná málokdo. Stačí 1 věc do mísy a vykyne i v chladné kuchyni

V zimě se kuchyně ochladí a s ní i nálada každého, kdo se pustil do buchet nebo vánočky. Těsto leží v míse hodinu, dvě, a pořád se skoro nehne. Přitom stačí sáhnout do spíže po jedné obyčejné věci, kterou tam nejspíš máte celý rok, a droždí se rozjede i tehdy, když je v místnosti chladno. Naše babičky ji přidávaly úplně samozřejmě, dnes na ni ale málokdo přijde.
Proč droždí v zimě zpomalí
Droždí je živý organismus, který se probouzí teplem a jídlem. Nejlíp mu je zhruba mezi 25 a 30 stupni. Když je v kuchyni chladno, droždí pracuje jako v útlumu, těsto se zvedá pomalu a někdy se nehne skoro vůbec. Přehánět to opačným směrem se ale taky nevyplatí, protože nad zhruba čtyřiceti stupni kvasnice odumírají a těsto už nevykyne. Právě tenhle úzký pás příjemné teploty dělá v prosincové kuchyni největší potíže, protože sotva zatopíte míň, kynutí se zadrhne. Počítejte proto v chladu i s delším časem. Zatímco v teple bývá těsto hotové za hodinu až dvě, v prochladlé místnosti může potřebovat klidně dvojnásobek, a spěchat na něj se nevyplácí.
Fígl našich babiček: trocha octa do mísy
Ta jedna věc do mísy je obyčejný ocet. Zní to překvapivě, ale kvasnicím se v mírně kyselém prostředí daří líp a pustí se do práce ochotněji. Vytvoří tak víc bublinek oxidu uhličitého, které těsto nadzvednou. Ocet zároveň změkčí lepkovou síť. Těsto se pak lépe roztahuje a bublinky v něm drží rovnoměrně po celém objemu. Výsledkem je nadýchaný, hezky vykynutý bochánek i ve chvíli, kdy by jinak těsto jen apaticky leželo. Babičky tenhle fígl znaly a používaly ho léta, aniž by řešily, proč vlastně funguje. Dnes zapadl a spousta lidí o něm vůbec neslyšela.
Přečtěte si také: Trik na svíčkovou, který v restauracích nikdo neprozradí. Stačí 1 lžíce navíc a omáčka bude sametová V mírně kyselém prostředí se kvasnicím daří líp a těsto vykyne do nadýchaného bochánku i v chladné kuchyni. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik octa přidat a jaký vybrat
Množství je opravdu malé. Na běžnou dávku těsta z půl kila mouky vystačíte zhruba s jednou lžící a víc přidávat netřeba. Sáhnout můžete po jemném vinném octě. Když ho po ruce nemáte, klidně použijte běžný kvasný nebo bílý destilovaný, výsledek to nezkazí. Kyselé chuti se bát nemusíte. Během kynutí a pečení se úplně rozloží, takže v hotové buchtě po ní nezůstane ani stopa a na chuti se nijak neprojeví. Jako bonus ocet drží pečivo déle vláčné, takže buchty i domácí chleba vydrží čerstvé o něco déle než obvykle.
Dopřejte kvasnicím teplý kout
Ocet práci usnadní, teplo ale pořád rozhoduje. V chladné kuchyni proto těstu pomozte najít teplé místo bez průvanu, protože zima i táhnoucí vzduch kynutí spolehlivě zabijí. Osvědčí se hned několik míst:
mísa postavená nad hrnec s teplou vodou, ze kterého stoupá příjemné teplo; trouba vyhřátá jen na pár desítek stupňů a hned vypnutá, do které mísu vložíte a zavřete dvířka; místo u radiátoru nebo parapet, kam svítí slunce; mikrovlnka, do které dáte dva hrnky s horkou vodou, před ně postavíte mísu s těstem a dvířka necháte přivřená, aby uvnitř vydrželo vlhké teplo. Přečtěte si také: Za socialismu stál 10 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle kráječe na vejce sběratelská rarita
Babičky chodily na jistotu a mísu zabalily do peřin, což platí dodnes. Jen hlídejte, aby zdroj tepla nebyl horký, jinak droždí uvaříte a je po kynutí.
Ještě pár maličkostí pro jistotu
Před samotným zaděláním myslete i na suroviny. Máslo, vejce, mléko i samotné droždí nechte hodinu předem odležet mimo lednici, ať se ohřejí na pokojovou teplotu. Vychladlé suroviny totiž kynutí jen přibrzdí. Kvasnicím prospěje také malá dávka cukru nebo lžička medu. Dostanou tím rychlý zdroj energie a nastartují dřív. S cukrem to ale nepřehánějte, ve větším množství totiž váže vodu a těsto pak paradoxně nevyběhne. Rozdíl udělá i prosátí mouky. Provzdušní se a výsledné pečivo pak má jemnější strukturu. Poskládáte-li tyhle drobnosti k octu, vykyne vám těsto pěkně i uprostřed zimy a nemusíte čekat půl dne, než se konečně zvedne.
Zdroje: https://fresh.iprima.cz/magazin/11-tipu-od-profi-pekaru-se-kterymi-se-kynute-testo-vzdycky-povede-373561, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-delat-aby-testo-vykynulo-rady-a-tipy/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-nadychane-testo-30000518.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/proc-pridavat-ocet-do-chleboveho-testa/, https://cooky.cz/nadychane-pritom-pevne-kynute-testo-ocet-recept/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/proc-nase-babicky-davaly-do-testa-ocet/