V nahé seznamce se svléknou známé osobnosti. Nejbizarnější česká show se vrátí dřív, než čekáte

Zprvu se zdálo, že se šílenému formátu nahé seznamky mnozí lidé spíše vysmějí, česká verze mezinárodně úspěšné show se ovšem nakonec dočkala silné divácké odezvy. Pořad Naked Attraction přilákal celkově k televizi 1,3 milionu diváků starších 18 let, kteří u show strávili minimálně minutu. Vysoký zájem pak zaznamenala také služba prima+, kde patřilo Naked Attraction na přelomu loňského roku k nejsledovanějším pořadům.
O vzniku druhé řady se proto ani nedalo pochybovat. Televize Óčko nyní potvrdila, že první klapka už padla a natáčení je v plném proudu. Princip se samozřejmě ani tentokrát nemění. Show bude znovu sázet na autenticitu a spontánnost, kdy si jeden z účastníků bude hledat ideální protějšek podle nahého těla, a to hezky odspodu – nejdříve uvidí intimní partie a až nakonec tvář svého potenciálního partnera. Nová série ovšem hodlá zakomponovat řadu novinek a twistů, což odvážný koncept ještě více osvěží.
Podtitul nové sezóny totiž zní „Holky to chtěj taky!“. Můžeme tedy očekávat vyšší počet ženských účastnic i více zástupců mladé generace. Stále ale platí, že jedním z klíčových faktorů pořadu bude otevřenost a rozmanitost. I nadále se tu tedy budou potkávat lidé všech věkových skupin, tělesných proporcí a orientací. Důležitá tak bude také inkluzivita; pořad tedy opět nabídne i LGBTQ+ epizody.
„Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod. Kromě nových boxů jsme letos vytvořili i reálný pop-up night bar ve spolupráci s Palírnou U Zeleného stromu, který přímo vybízí k flirtování u drinku. Randíčka tak dostanou fancy prostor, aby se opět podařilo seznámit spoustu lidí,“ věří producent a režisér projektu Matěj Pichler.
Jedním z hlavních diváckých taháků nicméně jistě budou dvě speciální charitativní epizody, v nichž se budou svlékat známé osobnosti, jejichž identitu tvůrci zřejmě představí až před premiérou. „Díky castingu už vím, kdo budou pickeři a moc se na ně těším. Už si připravuji různé otázky. Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti,“ láká na novou řadu moderátorka Monika Timková, která bude pro soutěžící znovu věrným parťákem.
I když natáčení dle tiskové zprávy nedávno začalo, na nové díly nebudeme čekat příliš dlouho. Druhá řada odstartuje jednou z charitativních epizod na prima+ už v půlce října. Nová série tak začne v podobném termínu jako minulá řada a Naked Attraction si tím udrží svůj podzimní slot. Kvůli startu natáčení a dlouhému tichu kolem projektu možná fanoušci tak brzký návrat ani nečekali.
Zdroj: FTV Prima, TV Óčko