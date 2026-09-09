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V nahé seznamce se svléknou známé osobnosti. Nejbizarnější česká show se vrátí dřív, než čekáte

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První řada nahé dating show Naked Attraction slavila na televizi Óčko i platformě prima+ solidní úspěch, který překonal veškerá očekávání. Druhá série se proto nezadržitelně blíží a nabídne nám řadu novinek a překvapení. Své intimní partie zde totiž mimo jiné odhalí i známé osobnosti.
V nahé seznamce se svléknou známé osobnosti. Nejbizarnější česká show se vrátí dřív, než čekáte

V nahé seznamce se svléknou známé osobnosti. Nejbizarnější česká show se vrátí dřív, než čekáte

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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