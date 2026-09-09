Pod hladinou Karibiku se rýsují záhadné linie. Mohlo by jít o dávno ztracené město

Záhadné čáry na dně moře
Scott C. Waring je badatel zabývající se UFO a neobvyklými jevy. Ve světě vědy má poněkud kontroverzní pověst, avšak jeho Youtube kanál sleduje přes 120 tisíc lidí.
Nyní se postaral o novou senzaci. Když se podíval na nejnovější data z projektu Seabed 2030, nemohl uvěřit vlastním očím. V oblasti západně od Kuby a Haiti, nedaleko Turks a Caicos, se na interaktivní mapě mořského dna rýsovaly podivné pravidelné linie. Tvořily mřížku táhnoucí se několik kilometrů napříč podmořským terénem.
Pro Waringa to byl jasný důkaz. Geometrické tvary v takové pravidelnosti podle něj nemohly vzniknout náhodou. „Je tu spousta geometrických tvarů, což naznačuje, že tam dole je něco, co bylo vytvořeno lidskou inteligencí," říká Waring.
Představa ztraceného města
Waring odhadl, že celá oblast má rozměry zhruba dvanáct až třináct kilometrů v jednom směru a asi pět kilometrů ve druhém. Takový rozsah by odpovídal rozlehlému sídlu. Jenže kdo by něco takového postavil? A hlavně – kdy?
Podle badatele mohlo jít o osadu postavenou na korálovém útesu, který se kdysi tyčil nad hladinou. „Mohlo by to být dávno ztracené město, jako Atlantis nebo tak něco, postavené na korálovém útesu v ostrovní oblasti," uvažuje Waring. „Zemětřesení jím mohlo otřást natolik, že se korál prostě zhroutil sám do sebe a celý ostrov se potopil."
Jenže geologické ani archeologické důkazy, které by existenci takového ostrova v dané lokalitě potvrzovaly, Waring nepředložil. Je to zatím jen jeho hypotéza.
Důkazy zatím chybí
Projekt Seabed 2030, který Waring použil, je společnou iniciativou japonské nadace Nippon Foundation a mezinárodní organizace GEBCO. Jeho cílem je do konce dekády zmapovat celé dno světového oceánu – úkol, který dosud nebyl nikdy dokončen.
Potvrzení existence ztraceného sídla by vyžadovalo podrobné sonarové průzkumy, podvodní fotografie a fyzické důkazy – opracovaný kámen, keramiku, nástroje nebo jiné artefakty. Dokud takový výzkum neproběhne, nikdo nemůže s jistotou říct, co se pod hladinou skutečně skrývá.
Blízkost Bermudského trojúhelníku
Waring také upozornil, že údajné město leží v blízkosti Bermudského trojúhelníku – oblasti Atlantiku, která je desítky let opředena příběhy o zmizelých lodích, letadlech a poruchách kompasů. Podle něj by magnetické anomálie v této části oceánu mohly způsobovat selhání motorů nebo ztrátu orientace.
Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) však opakovaně zdůrazňuje, že neexistují žádné důkazy o tom, že by v Bermudském trojúhelníku docházelo k záhadným zmizením častěji než v jakékoli jiné frekventované části oceánu. Většinu incidentů lze vysvětlit silnými bouřemi, rychlými změnami počasí způsobenými Golfským proudem, mělkými vodami a lidskou chybou.
Zdroje článku: dailymail.com, wionews.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová