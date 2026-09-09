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Mediální nešvar: Křetínského server E15.cz označil OZE lobbistu za „odborníka“

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Přesně tyto akce způsobují postupující erozi důvěry čtenářů vůči velkým médiím. Zpravodajský server E15.cz (na fotce šéfredaktor Nikita Poljakov), jehož vydavatelem je Czech News Center a který se zaměřuje na byznys a ekonomiku, zveřejnil ve svém podcastu FLOW rozhovor s Martinem Sedlákem ze Svazu moderní energetiky. Rozhovor vedla Veronika Jonášová. Sedlák je v článku z
Mediální nešvar: Křetínského server E15.cz označil OZE lobbistu za „odborníka“

Mediální nešvar: Křetínského server E15.cz označil OZE lobbistu za „odborníka“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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