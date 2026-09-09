Mediální nešvar: Křetínského server E15.cz označil OZE lobbistu za „odborníka“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mediální nešvar: Křetínského server E15.cz označil OZE lobbistu za „odborníka“
Síť realitních kanceláří REMAX má od září nového marketingového ředitele. Na pozici, pod kterou spadá český...
Hudební televize Óčko ze skupiny Mafra natáčí druhou řadu svlékací show Naked Attraction o "hledání lásky...
Čeští diváci v kinech za prvních sedm měsíců 2026 utratili za lístky přes 1,357 miliardy korun. V...
Po filmech Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) začal tým kolem tvůrčí a...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →