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Opálení zmizí, poškození zůstává. Věnujte po létu své kůži pět minut času

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Vzpomínka na léto může mít i podobu bronzové pokožky. Jenže zatímco opálení během týdnů vybledne, změny způsobené ultrafialovým zářením se mohou v buňkách kůže hromadit a projevit až po mnoha letech. Proto je konec prázdnin ideální pro jednoduchou kontrolu kůže – prohlédnout znaménka, porovnat je se staršími fotografiemi a zpozornět u všeho, co je nové nebo se mění.
Rakovina kůže

Rakovina kůže

Zdroj: Se svolením OZP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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