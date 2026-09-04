Proč kočky potřebují kočičí trávu a jak ji vypěstovat

Pokud chováte kočku výhradně v bytě, pravděpodobně jste ji už viděli okousávat pokojové rostliny. Kočky mají přirozenou potřebu konzumovat čerstvou zelenou stravu. V přírodě požírají stébla trávy zcela běžně. Pro domácí kočky je proto dostupná kočičí tráva. Nejčastěji jde o mladé výhonky ovsa, pšenice nebo ječmene, který jim poskytne nejen zábavu, ale především důležitou službu pro jejich trávicí trakt.
Close-up of a tabby cat's face peeking through tall green grass, tongue visible.
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