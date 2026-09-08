Dostatek bílkovin lze získat i bez konzumace masa. Málo známé rostlinné alternativy dokážou jídelníček pestře obohatit

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Dostatek bílkovin lze získat i bez konzumace masa. Málo známé rostlinné alternativy dokážou jídelníček pestře obohatitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Existuje mnoho zdravých způsobů, jak navýšit příjem bílkovin, aniž byste museli konzumovat nutně maso. Zdá se, že bílkovina je superhvězdná živina, a to z dobrého důvodu. Stejné množství bílkovin (jako tuků či sacharidů) vás zasytí na mnohem delší dobu. Protein je také nezbytný pro opravu a budování svalů a udržuje váš metabolismus svižný.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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