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Kukuřice s duhovými zrny vypadá jako šperky z drahých kamenů. Vyroste i v Česku, ale musíte znát jedno pravidlo výsevu

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Když se v roce 2012 na Facebooku objevily první fotografie klasů s průsvitnými zrny v desítkách odstínů, reakce byla jednoznačná: Photoshop.
Kukuřice s duhovými zrny vypadá jako šperky z drahých kamenů. Vyroste i v Česku, ale musíte znát jedno pravidlo výsevu

Kukuřice s duhovými zrny vypadá jako šperky z drahých kamenů. Vyroste i v Česku, ale musíte znát jedno pravidlo výsevu

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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