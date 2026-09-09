Kukuřice s duhovými zrny vypadá jako šperky z drahých kamenů. Vyroste i v Česku, ale musíte znát jedno pravidlo výsevu

Organizace Native Seeds/SEARCH musela veřejně vysvětlovat, že snímky zachycují skutečnou odrůdu, kterou uchovává ve své semenné bance v arizonském Tucsonu. Za duhovou kukuřicí stojí desetiletí trpělivé selekce, cherokejský farmář z Oklahomy a jeden prostý biologický princip, který rozhoduje o tom, zda se vám na zahradě urodí plné klasy, nebo jen smutné pahýly.
Proč zrna Glass Gem připomínají drahé kameny
Tajemství sklovitého lesku spočívá v typu endospermu. Glass Gem patří mezi takzvané flint kukuřice, tvrdé odrůdy s kompaktní škrobovou vrstvou, která zrnům dodává hladký, téměř průsvitný povrch. Oklahomská státní univerzita popisuje flint typ jako kukuřici s tvrdým endospermem, který může působit sklovitě. Přidejte k tomu genetickou variabilitu otevřeně opylované populace a dostanete klasy, kde se na jedné palici střídají odstíny jantarové, kobaltově modré, rubínově červené, smaragdové, fialové i perleťově bílé.
Každé jednotlivé zrno vzniká z vlastního oplodněného květu. Jeden klas je tedy mozaika stovek samostatných opylovacích událostí, a protože Glass Gem funguje jako populace, nikoliv jako fixovaný klon, žádné dva klasy nevypadají stejně.
Alliance of Native Seedkeepers to formuluje přesně: „populace, nikoli jeden ustálený vzor klasu.“ Cherokejské kořeny a cesta přes tři generace pěstitelů
Příběh Glass Gem začíná u Carla Barnese, farmáře s cherokejskými předky z Oklahomy. Barnes hledal své indiánské kořeny prostřednictvím tradičních kukuřic, křížil staré krajové odrůdy a po celé roky vybíral zrna s nejintenzivnějšími, nejprůsvitnějšími barvami. Výsledkem byla linie, kterou v devadesátých letech předal mladšímu pěstiteli Gregu Schoenovi.
Schoen linii dál rozvíjel v Novém Mexiku společně s José Lucerem. Právě tato spolupráce posunula Glass Gem od lokální kuriozity k odrůdě, kterou dnes uchovává a distribuuje semenná banka Native Seeds/SEARCH. Zjednodušená internetová verze „všechno vyšlechtil jeden farmář“ realitu ochuzuje, za dnešní podobou stojí minimálně tři generace cílevědomé selekce.
Jedno pravidlo, které rozhoduje o plnosti klasů
Kukuřice je větrosprašná rostlina. Pyl padá z laty na vrcholu stonku dolů na blizny klasů a vítr ho roznáší do stran. Pokud vysejete Glass Gem do jedné dlouhé řady podél plotu, vítr pyl odnese pryč a blizny zůstanou neoplodněné. Výsledek: klasy s prázdnými místy, kde měla být zrna.
Řešení je prosté a univerzitní výzkumníci z Minnesoty ho opakují jako mantru:
vysévejte do kompaktního bloku, minimálně čtyři krátké řádky vedle sebe. V bloku se pyl zachytí na bliznách sousedních rostlin a klasy nasadí rovnoměrně. Na malé zahrádce to může znamenat čtverec pouhých 3 × 3 metry, ale ten čtverec musí existovat.
Druhý kritický bod představuje izolace od jiné kukuřice. Minnesotská univerzita doporučuje odstup alespoň 90 metrů od nejbližšího kukuřičného pole, případně časovou izolaci: Glass Gem vysadit první a se sladkou kukuřicí počkat tři týdny. Křížový pyl zhorší vizuální čistotu klasů a u popcornového typu oslabí schopnost zrn pukat.
VIDEO Český kalendář: od výsevu v květnu po sklizeň v září
Glass Gem potřebuje 110 až 120 dnů od přímého výsevu do plné suché zralosti. Nejde o sklizeň na vařený klas, zrna musí na rostlině úplně ztvrdnout, obalové listy zhnědnout a vyschnout. Teprve pak přichází na řadu dosušení v průvanu, často ještě během října.
Pro českou zahradu to znamená:
Výsev: konec května (25.–31. 5. 2026), až když teplota půdy překročí 15 °C Orientační sklizeň: 12.–28. 9. 2026 Dosušení klasů: říjen 2026
Podle dat
ČHMÚ se hlavní vegetační období v českých nížinách v posledních dekádách prodlužuje a nejdelší trvání vykazují právě teplé oblasti pod 300 metrů nadmořské výšky. VÚMOP řadí jižní Moravu, Polabí a vybrané teplé kotliny Čech mezi regiony vhodné pro pěstování kukuřice na zrno. Tam je Glass Gem realistická volba. V chladnějších polohách, podhorských kotlinách a mrazových údolích se riziko dramaticky zvyšuje, pozdní start zmenšuje rezervu před prvními podzimními mrazy a klasy nestihnou vyschnout. Co s úrodou: popcorn, mouka i dekorace na celé roky
Sušené klasy Glass Gem vydrží jako dekorace klidně několik let. Kdo chce víc, může zrna sloupnout a připravit z nich popcorn, po rozpuknutí sice ztratí duhové barvy, ale chuťově nabídnou výrazný, plný kukuřičný tón, odlišný od jemné sladké kukuřice z trhu. Další možností je semletí na kukuřičnou mouku pro tortilly, polenty nebo kaše.
Kdo uvažuje o vlastním uchovávání semen pro další sezóny, narazí na biologickou bariéru: Organic Seed Alliance doporučuje pro zachování genetické diverzity kukuřice populaci alespoň 200 rostlin. Z jednoho balení padesáti semen se taková zásobárna nepostaví, ale i menší záhon dokáže vyprodukovat klasy, které vypadají jako sbírka polodrahokamů zasazených do palice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková