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Cukrovka, celiakie, poruchy štítné žlázy i astma. Některá onemocnění zvyšují riziko zubního kazu

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Zubní kaz není jen otázkou toho, jak často si člověk čistí zuby a kolik sladkostí sní. Na zdraví chrupu se může podepsat také celkový zdravotní stav. Klíčovou roli pro zdraví chrupu hrají sliny – jejich množství i kvalita. Některá onemocnění ale mohou ovlivňovat jejich množství nebo složení.
Zubní kámen

Zubní kámen

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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