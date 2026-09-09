Masivní hliník, žádná elektronika a peče dodnes. Kdo má v kuchyni staré nádobí po babičce, sedí na pokladu za statisíce

Možná to ani netušíte, ale mezi čajovými soupravami a jídelními talíři se možná skrývá vstupenka k malému bohatství. Ano, je to tak – některé z těchto starých kusů mohou mít pěknou cenu. Vyplatí se sledovat porcelánové značky.
Kouzelný svět porcelánových značek
Porcelán, jehož počátky sahají až do Číny 7. století, je nejen symbolem noblesy a kultury, ale také mnohdy i sběratelským jackpotem.
Skutečná hodnota těchto předmětů často spočívá ve značkách jejich výrobců, které se nacházejí na spodní straně. Tyto značky nejsou pouhými podpisy, jsou to historické stopy, které podrobně popisují původ, stáří a pravost porcelánu. Identifikační značky: Na co se zaměřit
Často jsou obklopeny nebo doplněny místem výroby. Mohou být v různých barvách, například černé, červené, modré nebo zelené, přičemž
každá z nich je specifická pro konkrétní porcelánku. Některé továrny používaly podle webu TajemstvíPorcelánu spíše specifické symboly než iniciály. Například na slavném míšeňském porcelánu z Německa jsou zkřížené meče. Zdroj fotografie: Depositphotos I ty nejvzácnější kusy ztrácejí značnou hodnotu, pokud jsou naštípnuté, prasklé nebo opravené.
A nesmíme zapomínat ani na sériová čísla a data: Ta mohou označovat výrobní sérii a někdy i přesný rok výroby, což činí kus obzvláště cenným, zejména pokud byl vyroben v omezeném množství, jak píše web
Dům&Zahrada. Míšeňský porcelán: Míšeň je známá díky značce zkřížených mečů a je synonymem pro vysoce kvalitní a cenný porcelán. Royal Copenhagen Kodaňská porcelánka: Hledejte modrou značku, která často znázorňuje tři zvlněné linie symbolizující tři hlavní vodní cesty Dánska. Porcelán Sèvres: Tento francouzský výrobce obvykle označuje své kusy dvojitým písmenem „L“, které uzavírá písmeno označující rok výroby. Zdroj fotografie: Depositphotos Nalezení cenného kusu porcelánu ve sbírce vaší babičky se skutečně může podobat objevení truhly s pokladem. A to nemalým. Jak zhodnotit své nálezy
Než se vrhnete na dražbu talířů po babičce, podívejte se, jak odhadnout jejich potenciální hodnotu:
Stav je nejdůležitější: I ty nejvzácnější kusy ztrácejí značnou hodnotu, pokud jsou naštípnuté, prasklé nebo opravené. Vzácnost a poptávka: Limitované edice nebo kusy od známých umělců či z různých období mohou mít vyšší cenu. Historický význam: Předměty s ověřitelnou historií nebo původem jsou často vyhledávanější.
Pokud této přípravě věnujete dostatečný čas, uvidíte, že se vám to nakonec vrátí v podobě vysoké finanční odměny. A to se rozhodně hodí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři