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Techniky, jak se chránit před upíry. Archeologové našli důkazy o jejich používání

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Upíři a techniky, jak se před nimi chránit, to je téma, které se skloňuje již několik tisíc let. Upírské příběhy fascinují lidstvo od nepaměti a jsou nejen součástí folklóru, ale dostaly se také do literatury a na filmová plátna. Avšak… je možné, že jsou skuteční?
Techniky, jak se chránit před upíry. Archeologové našli důkazy o jejich používání

Techniky, jak se chránit před upíry. Archeologové našli důkazy o jejich používání

Zdroj: GAS-photo / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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