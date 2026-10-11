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Jak se může Antonelli stát mistrem světa už v Austinu?

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Andrea Kimi Antonelli v Singapuru opět navýšil náskok na svého kolegu a úhlavního rivala v boji o titul George Russella. Nyní do konce sezóny zbývá pouhých šest závodů a Italův náskok činí 102 bodů. Je tedy možné, že již v Texasu budeme oslavovat nového mistra světa formule 1.
Andrea Kimi Antonelli během Velké ceny Singapuru 2026

Andrea Kimi Antonelli během Velké ceny Singapuru 2026

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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