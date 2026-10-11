Jak se může Antonelli stát mistrem světa už v Austinu?

Kdo by to byl před rokem řekl, že v tuto dobu bude Andrea Kimi Antonelli v souboji o mistrovský titul, ba co víc, že bude mít šanci stát se šampionem už pět závodů před koncem ročníku jako nejmladší jezdec historie formule 1?
Dvacetiletý pilot Mercedesu jede svou teprve druhou sezónu v královně motorsportu a všem už musí být jasné, proč ho Toto Wolff tak silně tlačil do Mercedesu v tak nízkém věku. Byl to sice risk, který by mohl kdejakého talentovaného jezdce psychicky rozložit, ale mladý Ital se nenechal rozhodit a po náročné první sezóně v té druhé všechny šokoval.
Letos získal Antonelli ze sedmnácti závodů osm vítězství, což je jednoznačně nejvíce ze všech. Druhý George Russell triumfoval pouze třikrát. Přestože je letošní sezóna výkonnostně poměrně vyrovnaná a jezdci na špici se často střídají, tak je náskok rodáka z Boloně opravdu výrazný. Ital sice nezvítězil ani v polovině letošních závodů, ovšem na pódiu stál hned čtrnáctkrát, a proto jeho náskok činí astronomických 102 bodů.
V posledním závodě v Singapuru, kde skončil na solidním třetím místě, získal o třináct bodů více než George Russell, který dojel po startu z konce pole až devátý.
Šest závodů do konce je možné získat už jenom 150 bodů, žádný sprint se totiž do konce roku nekoná. Po Velké ceně USA se tedy maximální možný počet bodů, který lze získat, sníží na 125.
Pro jistotu titulu by Antonelli potřeboval z Austinu odjíždět s minimálně takovým náskokem. Aby se mu to podařilo, musel by v Texasu zvítězit a Russell by nesměl skončit výše než devátý.
Pokud by tato situace nastala a Brit skončil právě na devátém místě, Antonelli by vedl přesně o 125 bodů a vzhledem k počtu vítězství, který rozhoduje při rovnosti bodů, měl by titul už jistý. Zároveň by však Lewis Hamilton nemohl skončit výše než pátý.
Matematicky se nachází v boji o titul ještě další tři piloti: Max Verstappen, Charles Leclerc a Lando Norris. Pokud by však italský rodák za dva týdny zvítězil, budou všichni tři automaticky ze hry.
Celou situaci však mohou změnit ještě mimořádné okolnosti, avšak v Antonelliho prospěch. Formule 1 sice počítá, že poslední dva závody na Blízkém východě proběhnou, přesto stále existuje určité riziko jejich zrušení. V takovém případě má F1 v záloze pouze Imolu, což by znamenalo, že by nás čekal o jeden závod míň, což by samozřejmě také snížilo maximální počet bodů, který je možné získat.