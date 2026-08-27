Celé město se baví o fotbale, tolik lístků jsem ještě nesháněl, řekl Darida

Celé město se baví o fotbale, tolik lístků jsem ještě nesháněl, řekl DaridaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Odveta je dlouho dopředu vyprodaná.
O místa v zastupitelstvech měst a obcí na Hradecku se letos uchází 2263 lidí. Dvě třetiny z nich tvoří muži...
Hradec Králové čeká večer jeden z největších fotbalových zápasů posledních let, policie se ale připravuje i...
Koncerty Xindla X či Michala Prokopa, desítky balónů na obloze i návrat do středověku. V Hradci Králové...
Více než tříkilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →