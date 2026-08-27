Rytíři, koncerty a nebe plné balónů. Zítra startují nové Královské slavnosti

Královské slavnosti spojí několik samostatných akcí do jednoho programu, který se odehraje na různých místech města. Nový formát navazuje na více než dvacetiletou tradici Slavností královny Elišky a také na zkušenosti z loňských oslav 800 let od první písemné zmínky o Hradci jako městě.
„Královské slavnosti jsou dobrým příkladem toho, jak může město pracovat se svou historií a současně zůstat otevřené všem generacím,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.
Široký výběr hudby a dalšího umění
Slavnosti zahájí 28. srpna v Letním kině Širák koncert Michala Prokopa & Framus Five. Následovat bude hudební folkový festival Hradecký letorost.
Hradecké ulice ožijí uměním všeho druhu během kulturní akce Let’s Busk! kde se mimo jiné představí zpěvák Xindl X. V prostoru před Adalbertinem bude akce Scéna na Adalu hostit od 31. srpna do 5. září každý večer dva koncerty napříč všemi žánry, vystoupí například Márdi – frontman a zakladatel skupiny Vypsaná fixa. Vstup na všechny akce je zdarma.
Hlavní program přijde na řadu 4. a 5. září. Pátek bude patřit především mladším návštěvníkům díky projektu Rock for People: Back 2 School, který vznikl ve spolupráci týmu Rock for People společně s Univerzitou Hradec Králové a HKVS. Na Velkém náměstí tak zadarmo zazní hity jako „Navždycky blázen” od GUFRAU nebo „v cizí posteli” od Renneho Danga. Nádvoří Městské hudební síně pak promění v taneční parket DJ Magenta během D’n’B Tancovačky.
Sobota se vrátí ke královským kořenům. Historická slavnost Eliška: 801 nabídne jarmark, rytířské turnaje, šerm, dobovou módu i program pro děti. Večer dorazí královna Eliška a po slavnostním ceremoniálu program zakončí ohňová show.
Padesát jedna balónů nad Hradcem
Výraznou novinkou bude Balónové nebe. Od 2. do 5. září se nad Hradcem a okolím uskuteční společné i soutěžní lety. Při pátečním Velkém balónovém odpoledni organizátoři očekávají start až 51 horkovzdušných balónů. Večer pak nabídne Balónové žárovky – noční show balónových hořáků doprovázenou hudbou.
Ne všichni změnu vítají
Nový koncept ale už před začátkem slavností vyvolal také kritické reakce. Jeden z diskutujících na Facebooku napsal, že město podle něj ze Slavností Elišky vytvořilo „týdenní festival“, který postrádá to, kvůli čemu lidé na původní slavnosti chodili.
Organizátoři naopak zdůrazňují, že cílem je nabídnout program různým generacím a propojit akce tak, aby si návštěvníci nemuseli mezi jednotlivými událostmi vybírat.
„Věříme, že to bude devět dní, kdy bude Hradec opravdu žít,“ říká Ivan Kurtev, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která za Královskými slavnostmi stojí.
Královské slavnosti potrvají od 28. srpna do 5. září. Teprve návštěvnost ukáže, zda si nový formát získá i ty, kteří byli zvyklí na tradiční Slavnosti královny Elišky.