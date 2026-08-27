VOLBY 2026: Mladých je minimum. Na Hradecku kandiduje víc lidí nad 80 než do 20 let

Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. Obyvatelé okresu Hradec Králové v nich rozhodnou o složení zastupitelstev ve svých městech a obcích. Podle údajů Českého statistického úřadu se o mandát uchází celkem 2263 lidí.
Mezi kandidujícími výrazně převažují muži. Na kandidátních listinách jich je 1523, tedy více než 67 procent. Žen kandiduje 740 a tvoří necelou třetinu všech zájemců o místo v zastupitelstvech.
Průměrnému kandidátovi je 48,7 roku. Ženy jsou v průměru o něco mladší, jejich věkový průměr dosahuje 47,8 roku. U mužů je to 49,1 roku.
Nejvíc je kandidátů mezi 50 a 54 lety
Nejpočetnější věkovou skupinu tvoří lidé ve věku od 50 do 54 let. Těch je na kandidátkách 351. Následuje skupina od 45 do 49 let, do níž spadá 335 kandidátů.
Výrazně méně je naopak těch úplně nejmladších. Ve věku 18 a 19 let se o mandát uchází pouze dvanáct lidí – deset mužů a dvě ženy.
Početnější je dokonce skupina kandidujících ve věku 80 let a více. Těch je šestnáct, z toho deset mužů a šest žen. Oficiální statistika je už do podrobnějších věkových skupin nerozděluje.
V Hradci se počet kandidátek snížil
V samotném Hradci Králové budou lidé vybírat 37 zastupitelů. Do voleb jde deset politických uskupení, zatímco před čtyřmi lety jich bylo patnáct. Některé strany a místní subjekty se letos rozhodly kandidovat společně.
Voliči budou vybírat například mezi samostatnými kandidátkami ANO a ODS, koalicí HDK a TOP 09 nebo společnou kandidátkou Pirátů a STAN. Spojily se také Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Několik místních uskupení kandiduje pod názvem Náš Hradec, společnou kandidátku sestavily rovněž SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí.
|uskupení (seřazeno dle vylosovaných čísel)
|Lídr/lídryně
|Hradecká levice
|Lubomír Štěpán, krajský zastupitel za KSČM
|ANO 2011
|Lukáš Fiedler, advokát a předseda zastupitelského klubu ANO
|ODS
|Martin Soukup, městský radní a manažer
|PIRÁTI A STAROSTOVÉ
|Kamil Kubica, produkční chlapeckého sboru Boni Pueri
|SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí
|Rostislav Jireš, krajský radní
| Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL
|Martina Erbsová, ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit
|NÁŠ HRADEC: koalice Naše Česko, MY, ROZVÍJÍME HRADEC, HRADEČTÍ PATRIOTI, Volba pro město
|Jan Holásek, senátor a zastupitel Hradce Králové
| PRO, Svobodní a Přísaha
|Roman Pátek, podnikatel
| HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků
|Pavlína Springerová, současná primátorka Hradce Králové
| SALON REPUBLIKY 21
|Ilona Dvořáková, současná náměstkyně primátorky
Za nejvýraznější souboj lze považovat střet současné primátorky Pavlíny Springerové s Lukášem Fiedlerem, jehož ANO minulé komunální volby vyhrálo. Silnou známou tváří je také senátor Jan Holásek, který bude současně obhajovat mandát v Senátu. Z nynějšího vedení města kandiduje na prvním místě rovněž náměstkyně Ilona Dvořáková, tentokrát s vlastním hnutím Salon republiky 21.
O pozici primátora se však v komunálních volbách nehlasuje přímo. Voliči vybírají 37 zastupitelů a teprve nové zastupitelstvo zvolí primátora nebo primátorku. Rozhodující proto nebude pouze výsledek jednotlivých kandidátek, ale také následné povolební vyjednávání.