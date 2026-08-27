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VOLBY 2026: Mladých je minimum. Na Hradecku kandiduje víc lidí nad 80 než do 20 let

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O místa v zastupitelstvech měst a obcí na Hradecku se letos uchází 2263 lidí. Dvě třetiny z nich tvoří muži a průměrnému kandidátovi je téměř 49 let. Zatímco osmnáctiletých a devatenáctiletých je na kandidátkách jen dvanáct, lidí ve věku 80 let a více kandiduje šestnáct.
Podle údajů Českého statistického úřadu se o mandát uchází celkem 2263 lidí.

Podle údajů Českého statistického úřadu se o mandát uchází celkem 2263 lidí.

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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