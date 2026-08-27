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Obavy ze střetu fanoušků: Policie chystá v Hradci velké manévry

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Hradec Králové čeká večer jeden z největších fotbalových zápasů posledních let, policie se ale připravuje i na možné problémy. Do Česka míří skupiny fanoušků z několika zemí a podle informací ze zahraničí mezi některými panuje dlouhodobá nevraživost. Policisté proto nasazují mimořádné množství lidí.
Rozsah akce je podle policie mimořádný.

Rozsah akce je podle policie mimořádný.

Zdroj: Městská policie Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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