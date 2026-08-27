Obavy ze střetu fanoušků: Policie chystá v Hradci velké manévry

Obavy ze střetu fanoušků: Policie chystá v Hradci velké manévryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozsah akce je podle policie mimořádný.
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Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti s dnešním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým...
6500 let přečkaly ukryté pod zemí a právě tam by podle archeologů měly zůstat. Budoucnost kuklenských...
Policie v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK), která v polovině července poslala...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →