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BMW v noci vyletělo z dálnice. Jedna cizinka zahynula, druhá utrpěla těžké zranění

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Tragická nehoda se stala v noci na sobotu na dálnici D5, kde havaroval vůz značky BMW s cizí registrační značkou. Auto vyletělo za hustého deště z vozovky, prorazilo svodidla a následně skončilo v příkopu. Na místě zahynula jedna žena, spolujezdkyně utrpěla velmi těžké zranění. Mělo by se jednat občanky SRN.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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