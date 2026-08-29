Dva MiGy se zřítily na Šumavě těsně za železnou oponu. Oba piloti zahynuli

Pomníček připomínající památku pilotů Josefa Dostála a Pavla Šrotýře leží na souřadnicích GPS: 48.96661, 13.44105 v prostoru německého Národního parku Bavorský les a není celoročně přístupný. Úsek je kvůli ochraně tetřeva přístupný pouze od 15. července do 15. listopadu. Místo se nachází necelých 15 metrů od hraničního kamene 26/10. Chodí k němu turisté, kteří se pohybují po hraničním chodníku mezi Luzným a Velkým Roklanem.
K tragickému letu vyrazily celkem tři stíhačky MiG z letiště Dobřany/Líně. Letadla měla přeletět do Košic. Jednalo se o rutinní záležitost. Původně měla na Slovensko odletět 21. 6. čtyři letadla. Nakonec se i přes nepříznivé počasí rozhodlo o tom, že poletí jen tři a o den dříve. Jak se později ukázalo při vyšetřování, přelet byl nedostatečně připraven a špatně naplánován. Velení se o let nijak zvláště nezajímalo a nikdo vlastně nic nekontroloval.
Piloti chybovali hned po startu
Osudný let i celou nehodu velmi podrobně popisuje web leteckabadatelna.cz. Chybu udělali piloti hned po startu z letiště. Npor. Dostál měl v úmyslu letět podle železniční trati Blovice – Nepomuk. Spletl si ji ovšem s tratí na Přeštice a Klatovy. Místo na východ je koleje vedly směrem na jih a následně piloti úplně ztratili orientaci. Situaci komplikovala oblačnost. Letadla se rychle ocitla v mracích v prostoru Železné Rudy a vzápětí vstoupila do vzdušného prostoru Bavorska. Od skupiny se v ten okamžik odpoutal npor. Beran a tím si toho dne zachránil život. Vystoupal nad mraky a pomocí prostředků zaměřovací služby se dokázal vrátit na letiště, odkud vzlétl.
Dva zbývající piloti v prostoru města Zwiesel změnili kurz na východ a nízkým letem v údolích opustili prostor NSR směrem do Československa. Přelet stíhaček ve směru z Bavorska neunikl systému československé protivzdušné obrany a vyhodnotil je jako narušitele. Ze základen Dobřany/Líně, České Budějovice a Žatec odstartovaly čtyři MiGy, které měly provést zachycení domnělého nepřítele. Velmi rychle se ale ukázalo, že se jedná o vlastní letadla, poplach byl zrušen a stíhačky se vrátily na letiště, odkud odstartovaly.
Trápení dvou ztracených stíhačů i česko-německé hranice ale nekončilo. Npor. Dostál krátce po přeletu hranice do ČSSR změnil kurz na jih, a tak se dvojice začala po hřebeni v cárech oblačnosti opět přibližovat ke státní hranici s NSR. V 15:48 se v prostoru Blatného vrchu nedaleko od Modravy před oběma stíhači najednou objevily stromy. Piloti nestačili zareagovat a vysokou rychlostí vlétli do lesa. To se stalo ještě na území ČSSR. Obě stíhačky překonaly hranici a pak dopadly na území Bavorska. V lese za sebou vytvořily asi 250 metrů dlouhý průsek mezi stromy. Piloti zahynuli v totálně zničených troskách svých letounů.
Mezitím se ve zdraví vrátil na letiště npor. Beran, který se odpoutal od dvojice svých kolegů. Po zmizelé dvojici stíhaček se vzápětí začalo pátrat. Vyrozuměna byla i německá strana. Ta potvrdila, že dva stroje byly spatřeny krátce před 16. hodinou v obci Frauenau, kdy letěly v malé výšce pod oblaky. Z důvodu špatného počasí Němci oznámili, že nemohou provést pátrání za pomoci vrtulníku.
Dramatický incident na hraniční čáře
Zřícené stíhačky našli až druhý den odpoledne příslušníci Pohraniční stráže. Existují dvě verze toho, co se pak na hranici v místě katastrofy dělo. Oficiální české dokumenty potvrzují, že příslušníci čs. pohraniční stráže vnikli na území Německa. Jejich snahou bylo ještě před příchodem německých pohraničníků odstranit z letadel důležité dokumenty i některé součásti a dostat je na území ČSSR. Jednat se mělo zejména o vojenské mapy.
Německá strana, ale i někteří pamětníci z ČSSR popsali situaci tak, že si českoslovenští pohraničníci vynutili díky přesile vstup na německé území pod pohrůžkou zbraní. Němečtí pohraničníci vyzbrojeni jen puškami ustoupili českým pohraničníkům se samopaly. Obě strany se ale shodly v tom, že československé pohraničníky v ten okamžik vůbec nezajímala těla mrtvých pilotů. Po nějaké době se vojáci z ČSSR stáhli na svou stranu.
Následující den začalo oficiální jednání představitelů obou států. Na hranici se setkali důstojníci obou zemí. Mezitím ale trosky letadel prozkoumaly německé a americké orgány. Odpoledne 22. 6. 1963 dostali vojáci ČSSR oficiální povolení vstoupit na německé území. Převzali ostatky pilotů a mohli posbírat součástky a zbytky letadel, o které měli zájem. Část trosek zůstala na místě a dodnes lze některé úlomky na místě objevit.
Za bezprostřední příčinu letecké nehody byla označena ztráta orientace vedoucího tříčlenné skupiny. Tragickému osudu svých kolegů neunikl ani por. Beran. Zahynul o osm let později při jiné katastrofě MiGu-19.