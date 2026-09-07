Hledá se mladík z Havlíčkobrodska. Podle e-mailu psaném matce si mohl chtít ublížitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hledá se mladík z Havlíčkobrodska. Podle e-mailu psaném matce si mohl chtít ublížit
Dramatické chvíle zažívala rodina na Pelhřimovsku v pátek 4. září během podvečerních hodin. Její členové se...
Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů Celsia, na tropické hodnoty se dostanou zejména v...
Patnáct let dnes odpoledne uplyne od tragického pádu letadla s kompletním hokejovým týmem Lokomotiv...
S novým školním rokem začali v jihlavském parku M. R. Štefánika pracovat stavební dělníci. Jak již dříve...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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