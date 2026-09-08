Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle brambor. Většina Čechů to dělá a do 10 dnů ji vyhazuje

Sáhnete do bedýnky s bramborami a mezi hlízami nahmatáte cibuli, která je najednou měkká, navlhlá a začíná plesnivět. Ještě před pár dny přitom vypadala úplně zdravě. Většina domácností dělá pořád stejnou chybu, která tenhle smutný konec skoro zaručuje. Na vině bývá jediné rozhodnutí při ukládání zásob.
Cibule k bramborám nepatří
Tou potravinou, která nemá u brambor co dělat, je právě cibule. Vypadá to jako neškodné sousedství, obě přece nakonec skončí ve stejném guláši. Jenže obě potřebují k přežití něco úplně jiného a ve společné bedně si navzájem podkopávají podmínky. Cibule proto změkne a začne hnít mnohem dřív, než byste od čerstvé zeleniny čekali.
Vlhkost z brambor cibuli zničí
Brambory nejsou suchá zelenina. Do okolního vzduchu neustále odpařují vodu a část vlhkosti zůstává i mezi hlízami. Cibule má oproti tomu tenkou suchou slupku, která ji chrání jen do chvíle, než nasákne. Když leží těsně u brambor, vlhkost do sebe vsákne. Slupka změkne, přestane cibuli chránit a rychle se na ní usadí plíseň. Přesně proto putuje do koše už po pár dnech, i když jste ji kupovali jako zdravou.
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To nepříjemné sousedství neubližuje jen cibuli. Sama cibule zase nutí okolní brambory rychleji klíčit. Z hlíz začnou rašit výhonky, dužina se scvrkává a mizí z ní chuť i cenné látky. Stačí navíc jeden kus, který začne hnít, a kaz se přenese na plodiny kolem. Z jedné zapomenuté cibule tak bývá během chvíle prohnilý roh celé bedýnky. Vyhazujete pak dvakrát, nejdřív cibuli a záhy naklíčené brambory.
Blízkost cibule urychluje klíčení brambor, kterým pak z hlíz raší výhonky a mizí z nich chuť i živiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Každá zelenina chce jiné podmínky
Za vším stojí prostá věc. Bramborám svědčí vyšší vlhkost vzduchu, kdežto cibule potřebuje spíš sucho a stálé proudění vzduchu kolem sebe. Jedno společné místo proto nemůže vyhovět oběma najednou. Co prospívá jedné plodině, druhou poškozuje, a přesně tam se rodí rychlé kažení. Úplně nejhorší je zavřít obě do igelitové tašky nebo uzavřené plastové krabice. Plast drží vlhkost uvnitř a z obalu se stane ideální líheň plísní.
Jak zásoby uložit správně
Náprava je jednoduchá a nic nestojí. Stačí se držet několika zásad:
Přečtěte si také: Nevyhazujte staré hliníkové formy na koláč. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 5 000 Kč Cibuli a brambory od sebe oddělte a každé najděte vlastní kout, ideálně v jiném rohu sklepa nebo spíže. Sáhněte po obalech, které dýchají. Hodí se všechno, co nechá vzduch volně proudit a nedrží v sobě vodu, ať už jsou to síťované pytle, papírové krabice nebo obyčejné dřevěné přepravky. Obojí ukládejte do chladna a tmy a čas od času zásoby přeberte. Měkké, plesnivějící nebo naklíčené kusy hned vyřaďte, ať nestrhnou i zbytek. Pozor také na mísu s ovocem
Brambory ani cibule nesnesou ani společnost jablek a hrušek. Tohle ovoce uvolňuje do vzduchu hodně etylenu, plynu, který urychluje zrání a spouští klíčení. Mísa s jablky postavená vedle pytle brambor je tedy stejná chyba jako cibule ve stejné bedně. A do lednice brambory nepatří vůbec. Chlad v nich nastartuje přeměnu škrobu na cukr, takže po uvaření podivně zesládnou a jejich dužina ztratí soudržnost. Cibuli i bramborám nejlíp poslouží obyčejná suchá a tmavá spíž.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/skladovani-brambor-cesneku-a-cibule-pohromade/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/proc-neskladovat-cibuli-brambory/, https://www.lumi-dobroty.cz/skladovani-brambor-proc-je-chyba-davat-k-nim-cibuli-a-jak-je-udrzet-cerstve-celou-zimu/, https://byznysdenik.cz/zajimavosti/brambory-a-cibule-v-lednici-tohle-je-duvod-proc-by-se-nikdy-nemely-dotykat/ivo-beroun/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/proc-neskladovat-brambory-vedle-cibule/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/brambory-cibule-cesnek-skladovani-pravidla-rady-tipy/