Česnek vám nevyschne ani po 4 měsících. Stačí ho uložit k 1 věci, kterou máte doma

Koupíte pěknou paličku česneku, odložíte ji do kuchyně a za pár týdnů z ní zbude scvrklá, gumovitá hrouda bez chuti. Přitom stačí opravdu málo, aby vydržel svěží celé měsíce. Žádný zázračný přípravek k tomu nepotřebujete, jen jednu obyčejnou věc, kterou má doma každý.
Proč se česnek scvrkává a ztrácí sílu
Česnek nesnáší teplo a světlo. Když leží na lince u sporáku nebo na parapetu, kde na něj přes den svítí slunce, rychle přichází o vlhkost i o svoje aroma. Stroužky uvnitř zmatní, zhnědnou a stáhnou se do tvrdých kousků, které se pak sotva oloupou.
Za vysycháním ale nemusí stát jen špatné místo. Palice napadá i drobný roztoč, kterému se říká vlnovník česnekový. Pouhým okem ho nezahlédnete, množí se hlavně v teple a právě on stojí za tím, že se zdánlivě zdravá hlavička zevnitř vysuší a scvrkne. Platí jednoduchá úměra: čím tepleji česnek necháte ležet, tím lépe se tomuhle škůdci daří.
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Jakmile česnek začne vadnout, spousta lidí ho z reflexu schová do lednice. Je to jedna z nejčastějších chyb. Chladnička totiž skrývá víc vlhkosti, než by člověk řekl, a ta česnek spolehlivě rozjede ke klíčení i plesnivění.
Opatrně bych byl i na mrazák. Zamrazit se česnek dá a vydrží tak klidně rok, jenže po rozmrazení stroužky zvláční a část ostrosti je pryč. Do salátů nebo k rozetření na pečivo se pak už moc nehodí. Mražení se proto vyplatí spíš u česneku, který stejně skončí ve vařených jídlech.
Ten jeden trik: obyčejný papírový sáček
A teď ta slíbená věc z kuchyně. Je to úplně obyčejný papírový sáček. Papír na rozdíl od igelitu dýchá, nechává kolem palic proudit vzduch a zároveň je stíní před světlem. Vlhkost se v něm nedrží, takže česnek nezvlhne, ale ani se nevysuší tak rychle jako na otevřené lince.
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Sáček s celými hlavičkami pak dejte na tmavé, suché a chladnější místo. Posloužit může spíž, komora nebo sklep, tedy chladnější kouty, kde teplota nepřesáhne zhruba deset stupňů. Kdo nic takového nemá, vystačí si i s tmavší skříňkou co nejdál od sporáku. A když zrovna papírový sáček po ruce nemáte, poslouží stejně dobře proutěná ošatka, síťka na zeleninu nebo dřevěná bedýnka s dírkami. Podstatné je jediné, aby kolem česneku mohl volně proudit vzduch.
Vyplatí se držet ještě jedno pravidlo. Skladujte celé palice a na jednotlivé stroužky je rozdělujte až těsně před vařením. Jakmile stroužek jednou oloupete nebo natrhnete, začne se kazit mnohem rychleji než celá hlavička.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Způsob uložení Vhodné? Proč Lednice Ne drží se v ní skrytá vlhkost, kvůli které česnek klíčí a plesniví Mrazák Jen na vařená jídla stroužky po rozmrazení změknou a ztratí kus ostrosti Papírový sáček na tmavém, suchém a chladnějším místě Ano papír dýchá, stíní před světlem a nenechá česnek zvlhnout ani rychle vyschnout S čím ho nikdy neukládejte pohromadě Přečtěte si také: Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté
Vedle správného místa rozhoduje i sousedství v košíku. Česnek rozhodně nepatří do jedné bedny s bramborami a další kořenovou zeleninou. Brambory kolem sebe uvolňují vlhkost, a ta česneku uškodí a urychlí jeho klíčení.
Brambory a kořenová zelenina uvolňují vlhkost, kvůli které česnek ve společné bedně rychleji klíčí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„Rozhodně ne v blízkosti brambor, kořenové zeleniny, zelí a podobně,” radí farmářka Gabriela Pechová z Farmy Pech pro server Toprecepty.cz. Za nejdůležitější považuje suché a temné místo, ke kterému se dobře dostane vzduch. Že to funguje, dokládá vlastní zkušeností. Dobře usušený česnek prý u jejích zákazníků vydržel z jedné sezóny až do jara toho následujícího.
Když ho máte moc, zpracujte ho
Pokud vám úroda přerostla přes hlavu a je jasné, že tolik česneku čerstvého nespotřebujete, nabízí se pár osvědčených cest:
Přečtěte si také: Kašlu na drahé cukrárny. Upekla jsem dort ze 4 surovin a vyšel na necelých 80 Kč oloupané stroužky rozmixovat se solí na česnekovou pastu a napěchovat ji do sklenice, kde sůl zafunguje jako konzervant a pasta pak v lednici vydrží dlouhé měsíce; naložit oloupané stroužky do oleje a držet je v lednici, kde olej česnek uchová a sám se přitom krásně provoní; nakládaný olej je ale nejlepší mít pořád v chladu a spotřebovat ho v řádu pár týdnů; zamrazit česnek v malých porcích, když chcete mít jistotu.
Žádný z těchto způsobů sice plnohodnotně nenahradí čerstvou paličku, ale je zbytečné vyhazovat něco, co při troše péče vydrží skoro celý rok.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-cesnek-30000912.html, https://www.denik.cz/gastronomie/cesnek-uskladneni-mrazak.html, https://www.cesnekovna.cz/jak-spravne-skladovat-cesnek–aby-vydrzel-co-nejdele/, https://adbz.cz/hobby/jak-skladovat-cesnek-kavkazska-metoda/, https://www.toprecepty.cz/clanky/7386-farmarka-radi-jak-skladovat-cesnek-nejvic-skodi-vlhkost-a-experimenty-v-mrazaku-rika-gabriela-pechova/