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Proč AfD není jen „opoziční strana“. A proč česká média zlehčují její extremismus

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Vítězství Alternativy pro Německo v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku znovu ukázalo neschopnost či neochotu části českých médií pojmenovat nahlas extremismus uvnitř AfD. Důkazů o něm je přitom řada. Nejsilnější německou opoziční stranu v Česku často doprovází nepřesné nálepkování, či naopak příliš neutrální popis a bagatelizace. Na první pohled by se mohlo zdát, že tuzemskému
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Zdroj: Šéfové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla s volebním lídrem v Sasku-Anhaltsku Ulrichem Siegmundem (uprostřed). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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