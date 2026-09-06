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Princ zakletý v čase: Památník v Lipnici nad Sázavou dnes obsadí filmaři

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V únoru 2028 vstoupí do českých kin závěrečný díl trilogie o princezně zakleté v čase. Třetí díl nese název Princ zakletý v čase a točit se bude mimo jiné i na Vysočině, konkrétně v Lipnici nad Sázavou, a to právě dnes.
Princ zakletý v čase: Památník v Lipnici nad Sázavou dnes obsadí filmaři

Princ zakletý v čase: Památník v Lipnici nad Sázavou dnes obsadí filmaři

Zdroj: Bioscop
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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