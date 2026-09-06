Princ zakletý v čase: Památník v Lipnici nad Sázavou dnes obsadí filmaři

Třetí díl pohádkové trilogie postaví do centra příběhu krále Jana v podání českého herce Marka Lambory. Královnu Ellenu opět ztvární herečka Natália Germáni , alchymistku Amélii bude i tentokrát hrát Eliška Křenková. Chybět nebude ani Jan Révai v roli krále otce Roberta VIII. a také Roman Zach v roli velmistra Archivalda.
Pohádková fantasy nově představí postavu malé princezny Belly, kterou ztvární Zuna Valihora, dcera Natálie Germáni. Za filmem stojí opět tvůrčí dvojice Petr Kubík a Lukáš Daniel Pařík.
První natáčecí dny patřily především Janovi, Elleně a jejich dceři Belle, natáčelo se v malebné chatce v pražské Velké Chuchli.
Jan zodpovědný za svou rodinu
Pro Marka Lamboru je návrat k Janovi setkáním s postavou v úplně jiné životní etapě. Z mladého prince, kterého diváci poznali v prvním filmu, je muž zodpovědný nejen za království, ale především za vlastní rodinu.
„Jan za ty roky dospěl, ale zároveň má jeden problém, který zná asi spousta lidí i bez královské koruny – pořád si myslí, že nejdřív musí dokončit práci a na rodinu bude čas potom. Jenže ono žádné potom nemusí přijít. Tentokrát se dostane do situace, kdy je ochoten kvůli Belle převrátit celý svět naruby. Baví mě, že za všemi souboji a kouzly je vlastně velmi jednoduchá otázka: co jste ochotni udělat pro člověka, kterého milujete,“ říká Marek Lambora.
Silná rodinná linka
Natália Germáni se vrací jako Ellena, někdejší princezna zakletá v čase, dnes královna a Bellina máma. Také její postava se od prvního filmu výrazně posunula.
Princ zakletý v čase
Natáčení bude pokračovat během roku 2027, do kin vstoupí
začátkem roku 2028 a bude se jednat o jednu z nejdražších pohádek za poslední desetiletí.
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Na Elleně se mi líbí, že i když žije v pohádkovém světě, její situace je vlastně docela obyčejná. Má manžela, kterého miluje, ale který je pořád někde v práci, a dceru, která svého tátu potřebuje. Je to dobrodružný film, ale pro mě je v něm hodně silná právě rodinná linka,“ říká Natália Germáni.
Do známého světa se vrací také Eliška Křenková jako alchymistka Amélie, která má se zásahy do času vlastní zkušenosti a velmi dobře ví, jak nebezpečné mohou být jejich následky.
„Amélie má s časem svoje zkušenosti, takže když Jan přijde s tím, že by potřeboval chronometr a jenom něco malinko opravil v minulosti, je asi jediná, která přesně ví, jak špatný nápad to je. Samozřejmě ji neposlechne, jinak bychom neměli film,“ směje se Eliška Křenková.
Janovi na cestě za osvobozením své dcery nechybějí staří přátelé, magie, souboje ani jeden mimořádně upovídaný papoušek, který o jeho rodině ví překvapivě mnoho.
„Každý z filmů této trilogie má trochu jiné téma. Tentokrát je jím vztah otce a dcery. Jan má pocit, že když je král, musí všechno zvládnout, všechno vyřešit a všechny zachránit. Jenže postupně zjišťuje, že největší problém není porazit nepřítele, ale uvědomit si, co ve svém životě kvůli všem povinnostem přehlíží. Co vše bude nakonec ochotný pro svou dceru obětovat? Fantasy, cestování časem a velké dobrodružství v našem příběhu samozřejmě zůstávají, ale nad tím vším je velmi současný příběh o rodině a chvílích, které jí věnujeme,“ říká režisér, scenárista a producent Petr Kubík.
„Mě na tom celém nejvíc baví, že vyprávíme příběh o obyčejných lidech v neobyčejném světě. To mě na tom vlastně lákalo už od prvního dílu, ale zdá se mi, že v tomhle díle je to nejmarkantnější. Cestujeme časem, měníme minulost, obracíme celý svět vzhůru nohama, ale v centru toho celého stojí muž a žena, kteří milují své dítě a kladou si stejné otázky, jako si v našich životech klademe i my. Je to mnohem víc o vztazích, o tom, co má v životě skutečnou hodnotu a uzavírá to celou trilogii určitým poselstvím o tom, jak drahý je čas,“ doplňuje scénárista a druhý režisér Lukáš Daniel Pařík.
Filmový štáb se následně přesunul na Bouzov a do jeho okolí a také na Vysočinu – konkrétně k Památníku národního odposlechu u Lipnice nad Sázavou. Zde se filmaři objeví během dneška.
Zlatý oči, které jsou součástí takzvaného Národního památníku odposlechu, foto: Lenka Dvořáková
Další záběry budou vznikat na pražském na Barrandově, v Emauzích i v Hlubočepech.