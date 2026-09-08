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Z listopadového sychrava do jihoafrického léta. CzechTrade chystá vodohospodářskou misi do JAR

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Zatímco v Česku už koncem listopadu pravděpodobně nastane období sychrava, krátkých dnů, teplých bund a vyhlížení letního až 40stupňového teploučka (na které…
CapeTown-pexels-taryn-elliott-9324231

CapeTown-pexels-taryn-elliott-9324231

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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