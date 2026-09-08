Z listopadového sychrava do jihoafrického léta. CzechTrade chystá vodohospodářskou misi do JAR

Z listopadového sychrava do jihoafrického léta. CzechTrade chystá vodohospodářskou misi do JARPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CapeTown-pexels-taryn-elliott-9324231
Orlická vodní elektrárna se během následujících let zásadně promění. Investice za osm miliard korun přemění...
CzechTrade chystá podnikatelskou misi do Maroka zaměřenou na technologie pro vodohospodářský sektor. České...
Historicky výjimečná situace nastane ve Vltavské kaskádě. Kvůli dlouhodobě velmi nízkým přítokům...
Hráz Brněnské přehrady čeká rozsáhlá rekonstrukce za 46,2 milionu korun, která si od 29. září 2026 do...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →