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Senioři v Česku neví, že před odchodem do důchodu se může vyplatit podpora. Můžou díky tomu mít i o 2 000 Kč vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Přijít o práci pár let před důchodem je nepříjemná rána. Spousta lidí […]
Senioři v Česku neví, že před odchodem do důchodu se může vyplatit podpora. Můžou díky tomu mít i o 2 000 Kč víc
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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