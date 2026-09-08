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Senioři v Česku neví, že před odchodem do důchodu se může vyplatit podpora. Můžou díky tomu mít i o 2 000 Kč víc

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Přijít o práci pár let před důchodem je nepříjemná rána. Spousta lidí […]
Senioři v Česku neví, že před odchodem do důchodu se může vyplatit podpora. Můžou díky tomu mít i o 2 000 Kč víc

Senioři v Česku neví, že před odchodem do důchodu se může vyplatit podpora. Můžou díky tomu mít i o 2 000 Kč víc

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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