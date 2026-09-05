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Na výbavu pro školáka nám dva tisíce nestačily, shodla se většina čtenářů Drbny

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U příležitosti začátku školního roku se Jihlavská Drbna na svém facebookovém profilu zeptala, jestli se čtenáři vešli s částkou, kterou museli dát do výbavy pro školáka, do dvou tisíc. Většinou ne, někteří zaplatili několikanásobně více.
Na výbavu pro školáka nám dva tisíce nestačily, shodla se většina čtenářů Drbny

Na výbavu pro školáka nám dva tisíce nestačily, shodla se většina čtenářů Drbny

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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