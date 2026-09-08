Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Švestkový crumble se skořicí a máslovou drobenkou je jednoduchý podzimní dezert do misky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Švestkový crumble je ten typ dezertu, který nevyžaduje žádné cukrářské umění, a přesto pokaždé sklidí obdiv. Křupavá drobenka ze špaldové mouky, pod ní měkké švestky s rumem a skořicí a navrch lžíce zakysané smetany. Recept, který zvládnete i ve všední večer.
Fotografie k švestkovému crumblu

Fotografie k švestkovému crumblu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Podzimní pohoda v misce: Švestkový crumble s křupavou drobenkou, který voní skořicí a máslem
Reklama
Další články z Cooky.cz
Extra čokoládový dezert z plechu, který vypadá jednoduše, ale chutná jako narozeninový dort
Extra čokoládový dezert z plechu, který vypadá jednoduše, ale chutná jako narozeninový dort
Test znalostí o základních potravinách socialismu: 10 zapeklitých otázek prověří nejen pamětníky
Test znalostí o základních potravinách socialismu: 10 zapeklitých otázek prověří nejen pamětníky

Kofola vznikla jako domácí alternativa západních limonád, Májka nahrazovala nedostatkové delikatesy a...

Křehká na pohled, vláčná uvnitř: Mini pavlova s ovocem a šlehačkou je efektní dezert, který se jí lžičkou i očima
Křehká na pohled, vláčná uvnitř: Mini pavlova s ovocem a šlehačkou je efektní dezert, který se jí lžičkou i očima

Mini Pavlova je přesně ten typ dezertu, který vypadá složitěji, než ve skutečnosti je. Když pohlídáte...

Majolkové koláčky s tvarohovou náplní a džemem, které zůstanou krásně měkké ještě dlouho po upečení
Majolkové koláčky s tvarohovou náplní a džemem, které zůstanou krásně měkké ještě dlouho po upečení

Když chci upéct něco drobného ke kávě a zároveň nechci, aby bylo druhý den všechno suché, sahám právě po...

Tato běžná přísada výrazně vylepší chuť každého vývaru: Většina Čechů ji přitom vyhazuje do koše
Tato běžná přísada výrazně vylepší chuť každého vývaru: Většina Čechů ji přitom vyhazuje do koše

Hnědé slupky z cibule letí do koše. Přitom tenhle odpad dokáže proměnit průměrný vývar ve zlatavý,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.