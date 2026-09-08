Důchodci mohou ušetřit tisíce ročně a ještě 5 000 Kč získat. Zde je způsob

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Senioři to znají až příliš dobře: důchod přijde vždycky ve stejné výši, ale účty za energie rostou jako na drožďí. Zatímco mladší domácnosti dokážou přijmout mimořádný výdaj za vytápění nebo teplou vodu relativně snadno, pro lidi v penzi znamená každý nárůst citelný zásah do měsíčního plánování. Dodavatelé si této reality začínají být vědomi a reagují na ni speciálními produkty, které mají šetřit nejen peníze, ale i nervy.
Výhody těchto tarifů přitom nejsou jen kosmetické. Roční úspora se může vyšplhat na několik tisíc korun a k tomu přibývají služby, které starší generace ocení mnohem víc než slevový kupón do supermarketu. Jde například o technickou pomoc přímo v domácnosti nebo přednostní linku bez otravného vyťukávání čísel do telefonu.
E.ON nabízí řemeslníka zdarma a konec robotům na lince
Společnost E.ON přišla s balíčkem „Elektřina a plyn s péčí“, který cílí výhradně na lidi starší 65 let. Na jeho přípravě se podílela i Rada seniorů ČR, takže parametry skutečně odpovídají potřebám cílové skupiny. Smlouva funguje na dobu neurčitou, takže nikdo nikoho nesvazuje fixací ani nevyhrožuje pokutami při odchodu.
Kolik lze reálně ušetřit? Domácnost s běžnou spotřebou v bytě uspoří vyšší stokoruny až nižší tisíce ročně oproti standardním ceníkům bez závazku. Pokud ale elektřina nebo plyn slouží i k ohřevu vody či topení, úspora snadno přeskočí hranici několika tisíc korun za rok.
Skutečnou hvězdou tohoto tarifu je však asistenční služba s ročním limitem 5 000 Kč. Senior neplatí ani korunu za práci řemeslníka, instalatéra nebo elektrikáře, dokud se nevyčerpá tento strop. Technika navíc zajišťuje přímo E.ON, takže odpadá nervózní hledání spolehlivého opraváře přes inzeráty nebo na doporučení sousedů.
Další úlevou je hlasová asistentka Ela na zákaznické lince. Stačí jí normálně říct, co potřebujete, a ona hovor okamžitě předá živému operátorovi. Žádné mačkání tlačítek, žádné bludiště menu – prostě lidský hlas na druhém konci.
Pražská plynárenská sráží cenu plynu o stovky korun za megawatthodinu
Podobnou cestou se vydala i Pražská plynárenská se svým produktem „PRO SENIORY A ZTP/P“, který je určen lidem v důchodu i držitelům průkazů zdravotního postižení. I tady platí smlouva na dobu neurčitou, ovšem s klasickou tříměsíční výpovědní lhůtou.
Cenový rozdíl oproti běžnému tarifu Standard je na první pohled patrný. Standardní ceník počítá s obchodní cenou plynu 1 597,20 Kč za MWh, k tomu distribuce 567,37 Kč za MWh a systémové zúčtování 4,91 Kč za MWh. Celková sazba tak činí 2 169,48 Kč za MWh. Při modelové roční spotřebě 20 MWh domácnost zaplatí 43 390 Kč.
Seniorský tarif snižuje obchodní cenu na 1 481,20 Kč za MWh. Distribuce i zúčtování zůstávají stejné, výsledná sazba tedy klesá na 2 053,48 Kč za MWh. Při identické spotřebě 20 MWh ročně účet činí 41 070 Kč. Úspora jen na odebrané energii tak dosahuje 2 320 Kč za rok. K tomu je nutné připočíst stálé měsíční platby, ale i tak jde o znatelný rozdíl.
ČEZ vsadil na přednostní linku pro držitele průkazů ZTP
Třetím hráčem na poli speciálních tarifů je ČEZ s nabídkou „Elektřina a plyn pro ZTP“, která se zaměřuje na lidi s platným průkazem ZTP nebo ZTP/P. Hlavní výhodou je výhodnější cena komodity ve srovnání s běžnými ceníky a přednostní obsloužení na zákaznické lince, které šetří čas při vyřizování záloh, reklamací nebo technických dotazů.
I když tento produkt nenabízí tak široké spektrum bonusů jako E.ON, pro držitele průkazů může představovat solidní úsporu a zároveň komfortnější komunikaci s dodavatelem.
Na co si dát pozor, než podepíšete smlouvu
Seniorský tarif zní lákavě, ale automaticky to neznamená, že jde o absolutně nejlevnější variantu na celém trhu. Před podpisem je klíčové zkontrolovat několik věcí.
Stálý měsíční poplatek dokáže výrazně ovlivnit konečnou částku. Nízká cena za megawatthodinu se může nevyplatit, pokud je paušální platba příliš vysoká – zejména u domácností s malou spotřebou.
Typ a délka závazku jsou další zásadní parametry. Vždy si ověřte, zda podepisujete smlouvu na dobu neurčitou, nebo se zavazujete na pevný počet měsíců s pokutou za předčasné ukončení.
A konečně: změna dodavatele je jen jeden krok k nižším účtům. Finální výši platby dokážete srazit i rozumnými opatřeními na snížení celkové spotřeby – například lepší izolací oken, výměnou starých spotřebičů nebo prostým vypínáním přístrojů v pohotovostním režimu. Každá ušetřená kilowatthodina se počítá.
Zdroje článku: csu.gov.cz, data.csu.gov.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský