Ani koření, ani marináda. Kuřecí nudličky budou šťavnaté jako z restaurace díky 1 triku od šéfkuchařů

Nakrájíte kuřecí prsa na tenké nudličky, hodíte je na rozpálenou pánev a za pár minut máte na talíři tuhá, vysušená sousta. V asijské restauraci přitom stejné maso doslova taje na jazyku. Většina lidí za tím hledá dražší kuře nebo tajnou marinádu. Pravda je jednodušší. Za hedvábnou strukturou stojí jeden postup, který profesionální kuchaři používají celé roky.
Trik se jmenuje sametování
Té metodě se říká sametování, v originále velveting, a pochází z čínské kuchyně. Podstata je prostá. Maso se ještě před tepelnou úpravou ošetří tak, aby kolem něj vznikla tenká ochranná vrstva. Ta ho během rychlého restování chrání před přímým žárem pánve a nedovolí šťávě uniknout ven.
Hodí se na drůbeží prsa i stehna, na tenké plátky vepřového a hovězího a stejně dobře na krevety nebo jemnou rybu. Nejvíc vynikne u kousků, které se připravují rychle a na velkém ohni, tedy přesně u nudliček do woku, na čínu nebo na svižnou večeři s rýží. Právě proto je maso v restauraci pokaždé měkké a plné šťávy.
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Klíčovou roli hraje obyčejná jedlá soda. Na povrchu masa posune hodnotu pH, což ovlivní, jak se svalové bílkoviny chovají v horku. Vlákna se při zahřátí méně smršťují, maso tak nepouští tolik tekutiny a zůstává vláčné i po orestování.
Když k sodě přidáte tenký obal, efekt se ještě znásobí. Teplo pak obal zafixuje a kolem masa vznikne tenký povlak, který uvnitř udrží vlhko. Výsledkem je právě ta sametová struktura, po které dostal celý postup jméno.
Dvě cesty se sodou: rozpustit, nebo vetřít
Doma se nabízejí dva jednoduché způsoby. U mokrého rozpustíte lžičku jedlé sody v troše studené vody a nudličky necháte v roztoku odpočívat zhruba čtvrt hodiny. Pak je pod tekoucí vodou pořádně propláchnete a osušíte kuchyňskou utěrkou.
Přečtěte si také: Nevyhazujte staré hliníkové formy na koláč. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 5 000 Kč Jedlá soda se dá do nudliček buď rozpustit ve vodě, nebo vetřít nasucho, vždy je ale potřeba maso před vařením propláchnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Suchá varianta je ještě rychlejší. Malé množství sody vetřete přímo do masa, necháte ho odležet od patnácti minut klidně po několik hodin v lednici a před vařením zase důkladně opláchnete. Účinek sody sahá jen do tenké povrchové vrstvy, takže se vyplatí u nudliček a menších soust, kdežto na velký kus pečeně je krátká.
Obě varianty přehledně shrnuje následující tabulka:
Krok Mokrá cesta Suchá cesta Nanesení sody rozpustit v troše studené vody a maso ponořit vetřít nasucho přímo do masa Doba působení zhruba čtvrt hodiny patnáct minut až několik hodin v lednici Před vařením propláchnout a osušit utěrkou důkladně opláchnout Sametový povrch dělá škrob
Skutečně restaurační výsledek dotáhne škrob. Opláchnuté a osušené nudličky lehce obalte v bramborovém nebo kukuřičném škrobu a přidejte lžíci oleje. Někteří kuchaři vmíchají i vaječný bílek. Tuhle směs pak krátce zatáhnete na hodně rozpálené pánvi nebo maso na půl minuty spaříte ve vroucí vodě.
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Škrob s olejem vytvoří kolem každého kousku jemný film. Ten drží ve mase vlhko a zároveň na sebe lépe zachytí omáčku, takže výsledek chutná výrazněji. Právě tuhle část domácí kuchaři nejčastěji vynechávají, přitom dělá největší rozdíl.
Nejčastější chyby a kdy sodu vůbec nepotřebujete
Se sodou se nesmí přehánět. Když jí dáte moc nebo ji necháte působit příliš dlouho, maso získá zvláštní příchuť a gumovou konzistenci. Opláchnutí proto nikdy nevynechávejte. Maso také krájejte tence a napříč vlákny. Půjde to snadno, když ho necháte předtím lehce zatuhnout v mrazáku.
Čerstvá a kvalitní kuřecí prsa bývají křehká sama o sobě. U nich často stačí jen obal ze škrobu a trocha oleje a jedlou sodu můžete vynechat. Ta se hodí spíš na tužší nebo levnější maso, které potřebuje pomoct. Ať zvolíte kteroukoli cestu, hlídejte čas na pánvi. Ani ten nejchytřejší trik nezachrání přepečené maso.
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Zdroje: https://www.dotyk.cz/magazin/mekke-maso-trik/, https://www.snadnobydlet.cz/sametovani-masa-zajisti-ze-bude-dokonale-stavnate-a-mekke/, https://thewoksoflife.com/how-to-velvet-chicken/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jedla-soda-na-zmekceni-masa-30001206.html, https://www.petitchef.cz/articles/jak-ziskat-krehci-jemnejsi-a-stavnatejsi-maso-tato-malo-znama-cinska-metoda-je-klicem-aid-13023