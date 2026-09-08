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Dnes ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

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Takovou akční jízdu Hollywood už nikdy nevytvoří. Žádné zelené plátno, žádné počítačové triky. Jen ryzí adrenalin, stovky skutečně demolovaných aut a exploze, která srovnala se zemí skutečnou vilu. Rozpočet? Astronomický. Výsledek? Legendární blockbuster, který vás připoutá k obrazovce od první do poslední minuty.
Dnes ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

Dnes ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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