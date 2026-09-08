Dnes ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne nejdivočejší akční jízdu, jakou kdy Hollywood stvořil

Když se praktické efekty vymknou kontrole
V roce 2003 se jeden režisér rozhodl jít proti proudu. Místo digitálních modelů nechal na dálnici létat vzduchem skutečné vozy padající z jedoucího kamionu. Kaskadéři riskovali životy v rychlostech, ze kterých mrazí. Destrukce byla tak masivní, že během natáčení padlo za oběť přes 300 automobilů.
Diváci v kinech tehdy nevěřili vlastním očím. Každý náraz, každý výbuch byl skutečný. Tohle nebyla počítačová simulace – tohle bylo filmařské šílenství v nejčistší podobě.
Skutečná vila srovnaná se zemí
Šílenství štábu však dálnicí neskončilo. Když scénář vyžadoval totální demolici obřího sídla, filmaři nevybudovali levné kulisy. Využili neobvyklé nabídky majitele nedostavěné vily v Delray Beach na Floridě, který v odborném časopise inzeroval, že dům přenechá k odpálení.
Výsledkem byl gigantický výbuch skutečné stavby, který otřásl celým okolím. Žádná miniatura, žádná digitální manipulace – jen surová síla pyrotechniky a odvaha jít až na hranu možného.
Mike a Marcus v plné parádě
Tímto legendárním blockbusterem je kultovní akční jízda Mizerové 2 (Bad Boys II). Režisér Michael Bay v něm opět spojil nezaměnitelnou dvojici detektivů – Willa Smithe jako šarmantního Mika Lowreyho a Martina Lawrence jako věčně vystresovaného Marcusa Burnetta. Miami se v jejich podání ocitá v sevření nebezpečné drogy a vyšetřování se mění v osobní peklo, když se do hry zapojí Marcusova sestra Syd v utajení.
Chemie mezi hlavními hrdiny funguje bezchybně. Zatímco Will Smith předvádí kaskadérské umění za volantem luxusního Ferrari 550 Maranello, Martin Lawrence se postaral o neplánované drama mimo kamery. Při vystupování z drahocenného stříbrného vozu nešikovně otevřel dveře a odřel lak o betonový sloup.
Tato reálná nehoda byla tak bizarní, že ji tvůrci později parodovali v pokračování z roku 2020. Dokonalý příklad toho, jak se z nešikovnosti rodí legendy.
Astronomický rozpočet, který vyráží dech
Finanční skok mezi jednotlivými díly této franšízy je fascinující. Zatímco první díl z roku 1995 stál pouhých 19 milionů USD a celosvětově vydělal skvělých 141 milionů USD, pokračování Mizerové 2 pracovalo s masivním rozpočtem 130 milionů USD. Po započtení inflace by tento rozpočet v roce 2026 odpovídal přibližně 220 milionům USD.
To z filmu činí jeden z nejnákladnějších akčních snímků své éry. Pro srovnání: třetí díl stál 90 milionů USD a čtvrtý vyšel na 100 milionů USD. Michael Bay tehdy dostal volnou ruku a využil ji naplno.
Nenechte si ujít tuto akční jízdu
Pokud si chcete připomenout dobu, kdy se akční filmy točily poctivě, bez digitálních náhražek a s obřím rozpočtem, máte jedinečnou příležitost. Tento nezapomenutelný snímek plný humoru, explozí a skvělých hereckých výkonů můžete sledovat v úterý 8. září 2026 ve 20:00 na stanici Nova Cinema.
Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se vtáhnout do jízdy, která vám nedá vydechnout.
Zdroje článku: eonline.com, remindmagazine.com, thespool.net, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá