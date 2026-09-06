Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělat
Pořádně živo bylo dnes za louckým zdravotním střediskem. Nultý, vlastně zkušební, ročník Gulášfestu...
U příležitosti začátku školního roku se Jihlavská Drbna na svém facebookovém profilu zeptala, jestli se...
Konec léta a letošní úroda se dnes slaví na náměstí v Jihlavě. Den plný tradic, hudby a řemeslných prací...
Další kamion, který řídil cizinec pod vlivem alkoholu, odhalili dálniční policisté z Velkého Beranova....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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