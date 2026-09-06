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Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělat

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V pátek kolem půl druhé v noci kontrolovali dálniční policisté kamion, který na 162. kilometru hlavní dopravní tepny v republice zastavil s defektem pneumatiky. Jak zjistili, cizinec nesměl soupravu vůbec řídit.
Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělat

Kamion zastavil na dálnici s defektem pneumatiky. Řidič neměl za volantem co dělat

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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