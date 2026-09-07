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Zámečník ze Zábřehu zmizel na třicet let v Arktidě a stal se náčelníkem Eskymáků. Doma jeho příběhu nevěřili

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Jan Eskymo Welzl opustil rodnou Moravu a stal se respektovaným náčelníkem domorodců v Arktidě. Jeho neuvěřitelný životní příběh dodnes budí velký obdiv.
Jan Eskymo Welzl

Jan Eskymo Welzl

Zdroj: FOTO:Public domain, Wikimedia Commons
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