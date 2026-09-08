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Yperit, nebo fosgen? Co bude s jedovatou látkou na Šumavě, má objasnit ministerstvo

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Na Šumavě se do půdy dostává jedovatý plyn. Unikat má v oblasti Dobré Vody u Prášil na Klatovsku. Poslanec Filip Turek (za Motoristy) původně tvrdil, že jde o yperit, později řekl, že se jedná o fosgen. Ministerstvo obrany dnes představí konkrétní plán dalšího postupu.
Yperit, nebo fosgen? Co bude s jedovatou látkou na Šumavě, má objasnit ministerstvo

Yperit, nebo fosgen? Co bude s jedovatou látkou na Šumavě, má objasnit ministerstvo

Zdroj: NP Šumava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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