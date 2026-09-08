Nejhorší rybí prsty z českých supermarketů, Češi je dávají i dětem k obědu a nevědí, kolik je v nich ryby

Křupavý obal, zlatavá barva a hotová večeře za pár minut. Rybí prsty patří mezi málo jídel, u kterých i vybíravé děti otevřou pusu bez řečí. Právě proto skončí v mrazáku skoro každé české rodiny. Málokdo z rodičů ale tuší, že si v některých baleních kupuje spíš obalovanou strouhanku než rybu.
Kolik ryby v rybích prstech doopravdy je
Začíná to nepříjemným zjištěním. Na to, kolik masa mají rybí prsty obsahovat, žádný český předpis neexistuje. Výrobce si tak podíl ryby určuje sám a rozdíly mezi jednotlivými baleními jsou obrovské.
V těch lepších tvoří rybí maso zhruba dvě třetiny obsahu, u nejkvalitnějších se blíží sedmdesáti procentům. Na druhém konci pultu ale najdete prsty, ve kterých je ryby sotva pětina. Zbytek dohání levnější náplň. Za rozumný standard se přitom považuje aspoň polovina.
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Orientaci v kvalitě přehledně shrnuje následující tabulka:
Kvalita rybích prstů Podíl rybího masa Nejhorší varianty sotva pětina Rozumný standard aspoň polovina Lepší prsty zhruba dvě třetiny Nejkvalitnější blíží se sedmdesáti procentům
Platí jednoduché vodítko. Čím je balení levnější, tím méně ryby v něm většinou bude. A dívejte se i na to, jestli jsou prsty z celé filety, nebo z mletého masa. Mletá varianta bývá lacinější a ryby v ní zpravidla ubývá.
Co dohání zbytek, když chybí ryba
Když v prstech není dost ryby, musí se objem něčím nahradit. Nejčastěji jde o pšeničnou strouhanku, mouku, škrob a rostlinný nebo palmový tuk. Svůj podíl na váze balení má i navázaná voda.
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K tomu se přidávají látky, které mají levnější výrobek vytáhnout na chuť skutečné ryby. Ve složení se tak objevují zvýrazňovače chuti, fosfáty, aromata, stabilizátory nebo trocha cukru. Čím kratší a srozumitelnější složení, tím lepší koupě.
Vlastní past číhá u tuku. Samotná treska je ryba téměř libová, jenže obalený a osmažený polotovar se promění v poměrně tučné jídlo. Kdo prsty ještě opéká na pánvi plné oleje, přidá jim další dávku tuku navíc.
Obalený a osmažený polotovar z libové tresky se snadno promění v poměrně tučné jídlo, zvlášť při smažení na oleji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč zrovna u dětí zpozornět
Rybí prsty končí na dětských talířích častěji než u dospělých, a právě u dětí je namístě obezřetnost. Bývají totiž dost slané. I malá dětská porce tak ukrojí citelný díl z toho, kolik soli by dítě mělo za den sníst, a k němu se přes den nasčítají další jídla.
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Neznamená to, že by rybí prsty byly zakázané ovoce. Pro spoustu dětí jsou vůbec první rybou, kterou ochutnají, a jako občasné jídlo své místo mají. Rozdíl dělá způsob přípravy. Pečení v troubě rozehřáté zhruba na 180 až 200 °C je šetrnější než smažení v rozpáleném oleji. Při obalování a smažení za vysokých teplot navíc mohou vznikat nežádoucí procesní látky, jako je akrylamid, kterým se odborníci snaží spíš vyhýbat.
Levné neznamená vždy horší, ukazuje srovnání
Jedna věc přesto může překvapit. Rozšířená obava, že česká verze potraviny je automaticky horší než ta v Německu nebo jinde v západní Evropě, u rybích prstů úplně neplatí. Srovnání ukázala, že tuzemské varianty některých značek měly srovnatelný, a někdy dokonce vyšší podíl ryby než zboží prodávané na západ od hranic.
Zdaleka to ale neznamená, že je vše v pořádku. Kontrolní úřady musely v minulosti stáhnout z prodeje výrobky, které na obalu slibovaly víc ryby, než jí reálně obsahovaly. Klamání spotřebitele se českému trhu nevyhnulo, jen mělo jinou podobu, než lidé obvykle čekají.
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Nejjistější cesta vede přes složení na zadní straně obalu. Hledejte:
co nejvyšší podíl rybího masa, ideálně padesát procent a víc; prsty z celé filety; co nejkratší seznam přísad.
Napovědět umí i obsah sacharidů. Čím je vyšší, tím víc mouky a strouhanky se v balení skrývá.
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Kdo chce mít úplnou jistotu, zvládne rybí prsty i doma. Stačí filet bílé ryby nakrájený na proužky, klasický trojobal a pár minut práce. Křupavou kůrčičku obstará i obyčejná hrubší strouhanka a hlavně přesně víte, co dětem na talíř dáváte.
A jestli vás zajímají konkrétní značky, které v nezávislých spotřebitelských testech dopadly nejlépe i nejhůře, jejich jména i hodnocení najdete v testech, na které odkazujeme pod článkem.
Zdroje: https://dvojka.rozhlas.cz/z-ceho-jsou-rybi-prsty-muze-byt-hlavonozec-i-hrach-zjistil-dtest-8150895, https://www.jimejinak.cz/rybi-prsty-klamou-obsahem-masa-toto-zjistily-testy/, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/v-ceskych-rybich-prstech-je-masa-vic-ukazal-test-nektere-zna/r~9b2a2c32168911ea84260cc47ab5f122/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/rybi-prsty-co-obsahuji-a-jak-je-pripravit/, https://www.vitalia.cz/clanky/rybi-prsty-obsahuji-strouhanku-mouku-skrob-a-olej/, https://www.toprecepty.cz/clanky/4044-domaci-rybi-prsty-jsou-levnejsi-a-chutnejsi-nez-ty-kupovane-krupavost-jim-doda-panko-strouhanka-nebo-kukuricne-lupinky/